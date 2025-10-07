 Eliminatorias: Keylor Navas completa plantilla de Costa Rica
Deportes

Eliminatorias Concacaf: Keylor Navas completa plantilla de Costa Rica

La selección costarricense se prepara para la crucial visita a Honduras de este jueves 9 de octubre.

Keylor Navas trabaja ya con Selección de Costa Rica
Keylor Navas trabaja ya con Selección de Costa Rica / FOTO: EFE

Con la incorporación del portero Keylor Navas y del delantero Manfred Ugalde, la selección de Costa Rica entrenó este martes con su equipo completo con miras al crucial partido de eliminatorias del Mundial de 2026 contra Honduras.

Keylor Navas, del Pumas mexicano, llegó el lunes a Costa Rica para integrarse a la práctica de este martes, mientras que Ugalde, del Spartak de Moscú, arribó al país luego de sufrir atrasos en su vuelo y de inmediato se incorporó a los entrenamientos al mando del seleccionador, el mexicano Miguel Herrera.

El experimentado centrocampista del Alajuelense, Celso Borges, realizó trabajos diferenciados, pues se está recuperando de una lesión muscular, mientras que Navas presenta un golpe en un tobillo, pero al parecer su participación no está en duda.

Futbolistas costarricenses destacaron la calidad del plantel y la confianza que sienten por el trabajo realizado para sacar un buen resultado en la visita del jueves a Honduras.

Celso Borges vuelve a la Selección de Costa Rica

El centrocampista de 37 años disputó con Costa Rica los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Declaraciones de Kendall Waston

"Es una nueva oportunidad para que todos, como un grupo unido, podamos sacar esta clasificación que es muy importante para el país. Estamos muy ilusionados sabiendo la responsabilidad que conlleva", declaró a los periodistas el zaguero Kendall Waston.

Waston subrayó que el plantel es "muy bueno, con talento, energía y muchísimas ganas de hacer las cosas mejor" y destacó como una clave para el compromiso del jueves "mantener los bloques unidos para no darle chance a ellos de que filtren muchas pelotas".

Costa Rica visitará a Honduras el jueves y recibirá a Nicaragua el siguiente lunes.

Con cuatro partidos por jugar, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido por Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1). Sólo el líder clasificará al Mundial de forma directa. El segundo puesto aspiraría a una repesca intercontinental.

Partidos de Costa Rica para octubre 

  • Honduras-Costa Rica, jueves 9 a las 20:00 horas
  • Costa Rica-Nicaragua, lunes 13 a las 20:00 horas. 

*Información EFE.

Lluvias copiosas seguirán afectando el país; Gobierno mantiene monitoreo y asistencia a familias vulnerablest
Nacionales

Lluvias copiosas seguirán afectando el país; Gobierno mantiene monitoreo y asistencia a familias vulnerables

05:40 PM, Oct 07
Jesús López celebra su regreso a la Selección con emotivo mensajet
Deportes

Jesús López celebra su regreso a la Selección con emotivo mensaje

03:18 PM, Oct 07
Huracán Priscilla mantendrá lluvias en noroeste de Méxicot
Internacionales

Huracán Priscilla mantendrá lluvias en noroeste de México

02:34 PM, Oct 07
Piden rechazar amparo del MP que busca reactivar proceso contra periodistast
Nacionales

Piden rechazar amparo del MP que busca reactivar proceso contra periodistas

04:11 PM, Oct 07

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

