 Mixco busca recuperar el liderato durante visita a Achuapa
Mixco busca recuperar el liderato durante visita a Achuapa

Asimismo, el duelo entre Aurora-Mictlán, que debía jugarse mañana, fue nuevamente reprogramado y trasladado para el miércoles 22 del presente mes.

Deportivo Mixco visita este miércoles a Achuapa y va para recuperar el liderato del Apertura 2025
Deportivo Mixco visita este miércoles a Achuapa y va para recuperar el liderato del Apertura 2025 / FOTO: Alex Meoño

Igualado en puntos con Municipal (26 unidades), el Deportivo Mixco visita este miércoles 8 de octubre a Deportivo Achuapa en el estadio Winston Pineda Gudiel de Jutiapa en partido reprogramado de la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional. , que también tendría el Aurora-Mictlán, el cual finalmente fue reprogramado a última hora de este martes. 

El duelo entre Achuapa y Mixco se jugará las 10:00 horas, y por ende, los ojos estarán clavados en Jutiapa. Primero, por saber si las condiciones climáticas permiten el desarrollo del partido y esperar que no se repita el capítulo del pasado domingo, donde la lluvia impidió el desarrollo del duelo entre "Achuapanecos" y "Leones Amarillos del Occidente" de Deportivo Marquense.

Y como segundo punto, si existe o no sumatoria de puntos por parte de los "Chicharroneros" de Fabricio Benítez.

Deportivo Mixco con un empate o triunfo, recuperará el liderato perdido fechas atrás, y relegará al segundo puesto a Municipal, ya ambos con 13 partidos disputados.

Pero solo una derrota de Mixco, le dará al equipo de Mario Acevedo seguir disfrutando las mieles del primer lugar.

Aurora-Mictlán, otra vez reprogramado 

Motivado por su triunfo 1-0 ante Municipal con gol de José Vivas, el Aurora del técnico costarricense Saúl Philip estaba listo para recibir en el estadio Guillermo Slowing de Amatitlán a los "Conejos" de Mictlán en un duelo reprogramado de la fecha 10, pero esta tarde el duelo sufrió una nueva reprogramación. 

"Aurora-Mictlán: nuevamente reprogramado. Por motivos de seguridad y debido a las condiciones climáticas adversas, se ha decidido reprogramar el encuentro de Aurora contra Mictlán, que estaba previsto para este miércoles, 8 de octubre", informó la institución aurinegra en Facebook.

Añade: "La nueva fecha para este partido es el 22 de octubre de 2025, a las 10:00 horas. El juego se llevará a cabo en el estadio Guillermo Slowing. Agradecemos su comprensión y los esperamos".

Marquense con dos duelos reprogramados

Tras la celebración del duelo Achuapa-Mixco, quedarían pendientes de celebrar tres partidos que habían sido reprogramados, y en dos tiene que ver el cuadro del Deportivo Marquense.

Los "Leones del Occidente" reprogramaron su duelo de la fecha 12, el cual se jugarán ante Antigua el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.

Y el duelo de la fecha 13, Achuapa-Marquense, aún no tiene horario ni día definido, pero todo apuntaría a que fuese el miércoles 22 de octubre. Ese día, también se jugará el Aurora-Mictlán. 

Lluvia impide que se juegue el Achuapa-Marquense

Más adelante se conocerá la nueva fecha en que jueguen los “Cebolleros” y los “Leones Amarillos del Occidente”.

