Dean Huijsen sufre lesión muscular

La Selección de España y el Real Madrid han recibido un golpe inesperado en plena pausa internacional. El central Dean Huijsen, una de las apuestas de futuro tanto del conjunto blanco como del combinado nacional, sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y estará apartado de los terrenos de juego entre 12 y 15 días.
El jugador comenzó a sentir molestias tras el encuentro disputado ante el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu el pasado fin de semana. Los servicios médicos del Real Madrid se coordinaron de inmediato con los de la Federación Española, que optaron por no forzarlo en los entrenamientos y realizarle pruebas. El diagnóstico inicial se confirmó en Valdebebas después de que el futbolista abandonara la concentración en Las Rozas.
Desde el club madrileño subrayaron que Huijsen no realizó ninguna actividad distinta a la que hubiese tenido bajo las órdenes de Xabi Alonso, lo que permitió descartar riesgos innecesarios. Ahora, el central iniciará su proceso de recuperación en la ciudad deportiva del Real Madrid, sin días de descanso, a diferencia de otros jugadores no internacionales.
La lesión deja a Huijsen fuera del partido de Liga frente al Getafe del próximo 19 de octubre, pero el objetivo del internacional español es regresar a tiempo para el duelo contra la Juventus, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Esa cita tiene un valor especial para el defensa, que militó en el conjunto turinés antes de fichar por el Real Madrid.
¿Se perderá en clásico español?
Salvo contratiempos en su recuperación, Huijsen también podrá estar disponible para disputar el Clásico frente al Barcelona, uno de los encuentros más importantes de la temporada.
Con esta baja, Xabi Alonso deberá reorganizar su defensa en los próximos compromisos ligueros, mientras que España también pierde a un central emergente que comenzaba a consolidarse en las convocatorias de Luis de la Fuente.