Julio César Chávez Jr. rompe el silencio tras su arresto

El excampeón mundial Julio César Chávez Jr. habló públicamente por primera vez sobre su situación legal en Estados Unidos, luego de ser detenido en California y vinculado a proceso por presuntos vínculos con delincuencia organizada. En entrevista con Carlos Aguilar para TUDN, el hijo de la leyenda del boxeo relató con franqueza cómo vivió el momento de su arresto y cómo este episodio ha impactado su vida personal y profesional.
Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional... pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no, ahí comenzó la travesía", contó Chávez Jr.
El pugilista enfatizó su inocencia y se deslindó de cualquier vínculo criminal: "Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas... no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad", aseguró.
Chávez Jr. reconoció haber atravesado momentos difíciles
En un tono más personal, Chávez Jr. reconoció haber atravesado momentos difíciles: "Tuve muchos problemas personales... y, a pesar de eso, nada malo. Quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre".
Pese a la situación legal, el boxeador aclaró que puede seguir compitiendo siempre que obtenga autorización: "Se me permite salir del país y pelear, siempre y cuando lo solicite de la forma correcta", explicó, dejando abierta la posibilidad de un regreso al ring.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), sobre Chávez Jr. pesa una orden de aprehensión emitida en enero de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos. La investigación estadounidense, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), detectó inconsistencias en su solicitud de residencia permanente y posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa a través de la relación previa de su esposa con un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
El 2 de julio de 2025, Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por agentes del Servicio de Marshals y pasó a custodia de ICE para iniciar su proceso de deportación, quedando clasificado como "extranjero ilegal" con orden de expulsión a México.