México y España a cuartos de final del Mundial Sub-20

La selección de México Sub-20 goleó el martes a la anfitriona Chile por 1-4 y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, y ahora aguarda por su rival que saldrá del ganador entre Argentina y Nigeria.
Con goles de Tahiel Jiménez, en el minuto 26, con asistencia de Gilberto Mora; de Iker Fimbres en el 67 y doblete de Hugo Camberos en el 80 y 86, el "Tri" eliminó a "La Rojita".
El descuento fue del delantero Juan Francisco Rossel, en el 88, que no alivió las críticas a una selección que llegó a los octavos cuestionada por su avance gracias al criterio de ‘juego limpio’.
El historial positivo de Chile en instancias de octavos de final en mundiales de esta categoría sumó otra derrota, y las esperanzas de repetir lo hecho en la edición de Canadá 2007 donde ganaron ante Portugal por 1-0 con un gol de Arturo Vidal, y que fue el origen de la ‘Generación Dorada’, se frustró.
México jugará por los cuartos de final del torneo el sábado 11, en el Estadio Nacional de Santiago.
Clasificación de España
La selección sub-20 de España se clasificó este martes para los cuartos de final del Mundial que transcurre en Chile al derrotar por 0-1 a la de Ucrania en Valparaíso con un gol de Pablo García a los 24 minutos.
En la fase de los ocho mejores, España se enfrentará en el estadio Fiscal de Talca, unos 300 kilómetros al sur de Santiago, con el ganador del choque entre Colombia y Sudáfrica.
España dominó toda la primera mitad, tuvo la pelota, marcó el ritmo del partido, hizo correr a los ucranianos, presionó alto y recuperó rápido y sentenció con el único remate a la portería.
El gol llegó en el minuto 24 en una jugada que tuvo inicio y final en Pablo García. El extremo del Real Betis Sacó para Virgili, este prolongó a la posición de Rodrigo Mendoza y el habilidoso centrocampista del Elche filtró un pase al área para que García rematara sin oposición a la portería de Vladislav Krapytsov.
*Información EFE.