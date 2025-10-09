 Argelia, vigésimo equipo que clasifica al Mundial 2026
Argelia, vigésimo equipo que clasifica al Mundial 2026

Argelia regresa a la fase final de un Mundial doce años después de su última participación.

Argelia regresa a la Copa del Mundo tras 12 años de ausencia
Argelia regresa a la Copa del Mundo tras 12 años de ausencia / FOTO: @LesVerts

La selección de Argelia volverá a disputar, doce años después, la fase final de una Copa del Mundo, tras certificar este jueves su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al imponerse por 0-3 a Somalia.

Un triunfo y una clasificación en la que jugó un papel fundamental la gran estrella del conjunto argelino, el atacante Riyad Mahrez, que participó de manera decisiva en los tres tantos del conjunto magrebí.

Si a los seis minutos el jugador del Al Ahli saudí demostró su clarividencia con un centro que permitió a Mohamed Amoura abrir el marcador (0-1), trece minutos más tarde, en el 19, Mahrez encarriló la victoria argelina (0-2) con un certero zurdazo desde el interior del área.

Goles que no aplacaron la ambición de Riyad Mahrez, exjugador, entre otros, del Manchester City, que quería asegurar cuanto antes su segunda presencia en la fase final de un Mundial, tras participar en 2014 en el Brasil.

Tal y como dejó claro a los 57 minutos en una acción en la que Mahrez tras 'marear' a su defensor volvió a asistir a Mohamed Amoura, para que el delantero del Wolfsburgo alemán estableciese el definitivo 0-3, que certificó la presencia de Argelia en el próximo Mundial.

Argelia regresa a una Copa del Mundo

Argelia, que disputará su quinta fase final de la Copa del Mundo, es el cuarto equipo de la Confederación Africana de Futbol (CAF) tras Marruecos, Túnez y Egipto que logra el billete para el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica y en el que participarán 48 selecciones.

La CAF otorga 9 plazas directas, además de un cupo en la repesca internacional.

La Confederación Suramericana de Futbol (Conmebol) ya completó sus eliminatorias, con la clasificación de la vigente campeona del mundo, Argentina -que logró en Catar 2022 su tercera Copa (después de las de 1978 y 1986)-, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Además de estas seis plazas directas, la Conmebol disponía de una plaza de repesca, que conquistó Bolivia, al concluir séptima de la tabla.

Nueva Zelanda obtuvo la única plaza directa de la Federación Oceánica (OFC), mientras que Nueva Caledonia -que recientemente debutó en el Mundial sub-20 de Chile- participará en la repesca internacional con el sueño de participar también por primera vez en un Mundial absoluto.

Asia concede ocho plazas directas, de las que ya están adjudicadas seis (Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia). También otorga un pase para la repesca.

Selecciones clasificadas, hasta el momento, al Mundial 2026

Del continente africano quedan muy cerca de clasificar Ghana y Cabo Verde.

*Información EFE.

