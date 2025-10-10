Oficial: Alineaciones de Surinam y Guatemala

La última sesión de entrenamiento que realizó la Selección Nacional de Guatemala el jueves en el engramillado del Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo, Surinam, fue determinante para que el técnico de la "Bicolor" sacara sus conclusiones finales y decidiera cuál sería el 11 estelar para el duelo ante los surinameses como parte de la tercera fecha del grupo A de la ronda final de la eliminatoria mundialista Concacaf de cara a la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La única baja oficial que presenta Guatemala para el partido ante Surinam, el cual será a partir de las 15:00 horas de Guatemala (18:00 horas de Surinam), es el José "Chema" Rosales quien acumuló tarjeta amarilla ante Panamá y por ende se perderá este trascendental compromiso eliminatorio. Pese a su inhabilitación el seleccionado viajó al país que está al norte de Sudamérica ya que luego viajarán a El Salvador donde se proyecta como titular.
Dos dudas se generaron en las últimas horas. La primera si Jesús López ingresaba o no en la titular, y todo lo relacionado a Rudy Muñoz, quien ayer tuvo una plática con Tena y estuvo sentado una gran parte en la banca mientras sus compañeros hacían la última práctica.
La alineación de Guatemala
Luis Fernando Tena no tuvo dudas en el arco: Su portero es el legionario Nicholas Hagen, del Columbus Crew de la Major League Soccer (MLS).
La línea defensiva la componen José Morales, José Pinto, Nicolás Samayoa y Aaron Herrera.
El mediocampo de Guatemala está muy poblado con jugadores de alta experiencia y que saben cómo encarar este tipo de duelos: Jesús López, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, Stheven Robles y Óscar Santis.
Por último, Luis Fernando Tena utilizará a Rubio Rubín en la parte de arriba con la intención que su delantero haga los goles que le devuelvan la vida a la Selección Nacional de Guatemala.
Alineación de Surinam
Esta es la alineación que envía el técnico neerlandés Stanley Menzo, quien tiene a Surinam como el líder del grupo A de la eliminatoria mundialista en su ronda final.
- Portero: Etienne Vaessen
- Defensores: Shaquille Pinas, Kenneth Paal, Stefano Denswil y Ridgeciano Haps
- Centrocampistas: Justin Lonwijk, Richonell Margaret, Sheraldo Becker, Djavan Anderson y Tjaronn Chery
- Delanteros: Jay-Roy Grot
Es de recordar que los jugadores Nicolas Samayoa, Olger Escobar, Rudy Muñoz, Darwin Lom y Óscar Santis están apercibidos y con una amarilla automáticamente se pierden el duelo del martes 14 de octubre en la visita que Guatemala le haga a El Salvador.
De estos jugadores, Santis y Samayoa son titulares.