Thomas Müller estrena nueva faceta rumbo al Mundial 2026

El histórico futbolista alemán Thomas Müller iniciará una nueva etapa en su trayectoria profesional con motivo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El jugador del Vancouver Whitecaps asumirá el rol de comentarista de televisión, tras llegar a un acuerdo con Deutsche Telekom, empresa que transmitirá el torneo a través de su plataforma MagentaTV. Con esta decisión, Müller demuestra que su futuro estará estrechamente ligado a los medios de comunicación, al menos durante la próxima gran cita del fútbol internacional.
Según detalló la compañía, el campeón mundial en Brasil 2014 ofrecerá una variedad de contenidos durante el certamen. En MagentaTV, Müller compartirá análisis tácticos, reacciones en directo, comentarios espontáneos y charlas informales junto a reconocidos expertos del balompié. Su estilo auténtico, carisma y profundo entendimiento del juego lo convierten en una figura ideal para conectar con los aficionados, aportando una perspectiva distinta y entretenida sobre los momentos más destacados del torneo.
La nueva faceta de Thomas Müller
La cobertura de MagentaTV será una de las más completas de la historia de la televisión alemana. El servicio emitirá en directo los 104 partidos del Mundial 2026, con 44 encuentros en exclusiva y los 60 restantes disponibles también en ARD y ZDF, las principales cadenas públicas del país. Esta alianza garantiza que los fanáticos del fútbol puedan disfrutar cada minuto del campeonato que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, un evento que promete ser uno de los más espectaculares de las últimas décadas.
A sus 36 años, Thomas Müller continúa ligado al futbol profesional, pero su incursión en los medios refleja una clara mirada hacia el futuro. Reconocido por su humor característico, su visión táctica y su liderazgo dentro del vestuario, el atacante bávaro ofrecerá una perspectiva privilegiada sobre lo que sucede tanto dentro como fuera del campo. Su nueva faceta como comentarista confirma que, incluso cuando deje de vestir los cortos, Müller seguirá siendo una voz relevante en el mundo del fútbol.