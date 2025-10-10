 Walter López, señalado tras el Honduras-Costa Rica
Deportes

"Una vergüenza", "el peor árbitro de Concacaf": así calificó la prensa centroamericana la actuación de Walter López tras el empate entre Honduras y Costa Rica.

Walter López, en el Honduras vs. Costa Rica - instagram @concacaf
Walter López, en el Honduras vs. Costa Rica / FOTO: instagram @concacaf

El árbitro guatemalteco Walter López volvió a estar en el ojo del huracán luego de dirigir el encuentro entre Honduras y Costa Rica, disputado este jueves en San Pedro Sula, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de 2026. El partido terminó sin goles (0-0), un resultado que benefició a Haití, que horas antes había vencido 0-3 a Nicaragua, escalando a lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, el foco de atención no estuvo en el desempeño de las selecciones, sino en la actuación arbitral de López, quien recibió duras críticas desde distintos sectores de la prensa centroamericana, especialmente por parte de medios y periodistas costarricenses.

Polémica por el arbitraje de Walter López

Durante el encuentro, varios jugadores y aficionados manifestaron su inconformidad con las decisiones del colegiado guatemalteco. Según la prensa tica, López "no estuvo a la altura de un partido eliminatorio" y cometió errores que afectaron el ritmo del juego. Algunos medios de comunicación de Costa Rica calificaron su actuación como "una vergüenza" y consideraron que su rendimiento "debería bastar para dejarlo fuera del Mundial 2026".

En redes sociales, las reacciones fueron igual de contundentes. Cuentas de X (anteriormente Twitter) tildaron a Walter López como "el peor árbitro de Concacaf", señalando su aparente falta de autoridad, la permisividad ante entradas fuertes y la inconsistencia al momento de mostrar tarjetas.

Desde el lado hondureño tampoco hubo complacencia. El periodista José Armando, de Deporte Total USA y Claro Sports, fue uno de los más severos en su análisis. A través de sus redes sociales, escribió:

"Walter López debería quedar fuera del Mundial con este primer tiempo. El tiempo efectivo de juego es muy bajo y todo es por su mal manejo. Un árbitro con un historial nefasto que no tiene motivos para seguir en este tipo de partidos."

José Armando, periodista hondureño

Sus palabras reflejan la molestia generalizada en el entorno futbolístico catracho, que también consideró que el árbitro influyó negativamente en el desarrollo del encuentro, al no marcar faltas claras y mostrar una actitud demasiado "amigable" con ambos equipos, lo que a juicio de muchos terminó descontrolando el juego.

Aunque el encuentro finalizó 0-0 y sin mayores incidentes disciplinarios, tanto en Honduras como en Costa Rica hubo consenso en un punto: el arbitraje dejó mucho que desear. Para algunos analistas, el principal problema fue la falta de criterio uniforme, ya que López evitó sancionar jugadas que en otras circunstancias habrían sido motivo de tarjeta amarilla o roja.

