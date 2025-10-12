Resultado Guastatoya vs. Comunicaciones, Apertura 2025

Deportivo Guastatoya, último lugar del campeonato, recibió a Comunicaciones en su estadio, el David Cordón Hichos. Los "Albos" llegaron a Guastatoya como el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, por lo que una victoria era el objetivo de ambos clubes.
La fecha 14 del Torneo Apertura 2025 deparó un duelo con dos equipos que luchan en lo más bajo de la tabla de posiciones, y con necesidades similares: Empezar a acumular triunfos para ir dejando esos sitios incómodos.
Fredy Pérez, portero de Comunicaciones, recibió de nuevo el respaldo de su técnico Iván Franco Sopegno, y defendió por segunda vez de forma consecutiva el arco blanco tras su ausencia en tres partidos.
Ya en el juego, tuvieron que pasar 14 minutos para tener una gran emoción en el partido: Pelota al palo por parte de Lynner García, quien remató de media bolea de espaldas al arco de Rubén Escobar.
Veinte minutos después de la jugada de García, llegó un remate de Anderson Ortíz, el cual fue enviado de forma milagrosa por el portero guastatoyano al tiro de esquina tras desviarla a una mano.
En el 40, fue turno para el local con un potente cabezazo de Víctor Ávalos, pero que fue interceptado con las manos por parte de Fredy Pérez y enviada la pelota al tiro de esquina.
Con esas tres jugadas emotivas se cerró la primera parte.
Empate en la "Capital de la Amistad"
Al minuto 61, el técnico de Comunicaciones, Iván Franco Sopegno, le dio ingreso a Deyner Padilla, el nuevo fichaje de los "Albos". El exjugador de Huehuetecos (Liga Primera División de Guatemala) ingresó para ocupar el puesto de Axel De la Cruz.
Tras el ingreso de Padilla nada cambió en el partido, que fue peor de lo mostrado en el primer tiempo, ya que en la parte complementaria los clubes no generaron llegadas de gol, haciéndolo un duelo de muy bajo nivel.
Con este resultado, Guastatoya continúa como último lugar con 9 puntos y Comunicaciones podría terminar como penúltimo si hoy Marquense vence a Aurora en el cierre de la fecha 14.
Los "Cremas" tienen 12 puntos y los "Leones del Occidente" 11 unidades, pero para los occidentales les hace falta el juego de esta jornada y otros dos reprogramados, por lo que el "Albo" peligra mucho quedar en el décimo primer lugar.