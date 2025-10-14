 Hungría frustra la clasificación de Portugal al Mundial 2026
Hungría frustra la clasificación directa de Portugal al Mundial 2026

Cristiano Ronaldo anotó un doblete ante Hungría, pero Portugal no logró la clasificación directa al Mundial 2026 y deberá esperar a la próxima fecha FIFA para asegurar su boleto

Celebración de Cristiano Ronaldo ante Hungría - EFE
Celebración de Cristiano Ronaldo ante Hungría / FOTO: Agencia EFE

Portugal no logró asegurar su pase directo al Mundial 2026 tras empatar 2-2 con Hungría, en un partido que tuvo emociones hasta el último minuto. Ambos goles lusitanos fueron anotados por Cristiano Ronaldo, quien sigue dejando su huella en la historia del fútbol. Cuando todo parecía indicar que Portugal sellaría su boleto, un gol de Dominik Szoboszlai en el minuto 90+1’ impidió que los portugueses aseguraran la clasificación de manera anticipada.

A pesar del empate, el encuentro dejó un logro histórico para Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias Mundialistas, superando el récord que ostentaba el guatemalteco Carlos Ruiz con 39 goles. Con sus dos tantos ante Hungría, CR7 alcanzó 41 anotaciones, consolidando aún más su legado en la historia del fútbol internacional.

El doblete de Cristiano Ronaldo no fue suficiente para Portugal

Portugal aún tiene la posibilidad de asegurar su clasificación directa en los próximos dos partidos de eliminatorias que se disputarán en noviembre. Una victoria en cualquiera de estos encuentros garantizaría su boleto al Mundial 2026, mientras que un resultado adverso podría complicar su camino, obligándolos a depender de la repesca.

El sueño del sexto Mundial de Cristiano Ronaldo con Portugal sigue vigente. El delantero ya estuvo presente en los torneos de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, y ha logrado anotar en cada una de estas ediciones. En 2026 buscará convertirse en el primer futbolista en la historia en marcar en seis Copas del Mundo, un récord que también podría alcanzar Lionel Messi con Argentina, añadiendo un capítulo más a su histórica rivalidad.

