 Japón le gana por primera vez a Brasil
Deportes

Japón le gana por primera vez a Brasil tras remontarle dos goles

Es el primer partido que los japoneses le ganan a los brasileños de los 14 que han disputado hasta la fecha.

Compartir:
Japón derrota por primera vez a Brasil en selecciones nacionales
Japón derrota por primera vez a Brasil en selecciones nacionales / FOTO: Shimpei Kanada

La selección nacional de Japón dio la sorpresa este martes con su primera victoria de la historia ante una selección brasileña que desperdició una ventaja de dos goles y se vio superada por el ímpetu nipón.

Es el primer partido que Japón gana contra Brasil de los 14 que han disputado hasta la fecha.

El primer tiempo comenzó igualado, con largas jugadas a ambos lados del campo y los vítores constantes de los espectadores que llenaban el Ajinomoto Stadium de Tokio, con sus 50 mil butacas ocupadas.

La calidad de Brasil, con Vinícius titular y Rodrygo en el banquillo hasta el minuto 57, comenzó pronto a marcar el encuentro, con un dominio claro del esférico por parte de la Canarinha, que empezó a generar oportunidades muy peligrosas, como un balón de Gabriel Martinelli en el minuto 9 que acabó fuera por poco.

Pero la defensa japonesa, sólida y conservadora, apenas daba espacio para las filigranas de los brasileños, que respondieron con un juego más directo al que Japón trató de contrarrestar con rápidos contragolpes.

El primer gol de los brasileños no se hizo esperar, tras una preciosa pared en el minuto 26 que Paulo Henrique hizo buena para adelantar al conjunto de Carlo Ancelotti.

Es el primer gol del lateral derecho, que milita en el Vasco da Gama, desde su debut con la selección nacional en el amistoso del pasado viernes contra Corea del Sur.

Apenas cuatro minutos después, el jugador del Arsenal Gabriel Martinelli le dio el segundo tanto a la "Canarinha", con un disparo desde la izquierda de la banda rival que entró por el centro de la portería.

Remontada de Japón

Agarrados al juego de Takefusa Kubo, aparentemente recuperado de sus molestias en el tobillo, Japón no se vino abajo, ante una selección brasileña que creyó tener ya ganado el partido.

Por eso, tras el descanso, Japón encontró la recompensa con un disparo desde el centro del área de Takumi Minamino, que el jugador del Mónaco encajó en la escuadra, en el minuto 52.

El gol dio alas al equipo, que siguió empujando con fuerza hasta lograr el empate con una jugada aislada en el área brasileña que logró convertir Keito Nakamura diez minutos después.

Los japoneses siguieron presionando, y pronto, en el minuto 71, Ayase Ueda marcó el tercero de cabeza tras un pase certero de Ito, sentenciando el partido.

Brasil trató de reaccionar, pero llegados a este punto los japoneses ya volaban hacia la victoria, con una defensa férrea que se desplegaba hacia el ataque con gran velocidad.

Los últimos minutos, marcados por una presión constante de Brasil, no fueron suficientes para cambiar las tornas del encuentro, y los japoneses celebraron como si se tratase de una cita mundialista.

*Información EFE.

En Portada

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes II

08:20 AM, Oct 14
Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen t
Deportes

Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen

08:25 AM, Oct 14
Lluvias persistirán durante la presente semanat
Nacionales

Lluvias persistirán durante la presente semana

07:40 AM, Oct 14
Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y torturat
Farándula

Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y tortura

07:47 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalEstados UnidosLluviasredes socialesSeguridad vialFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos