 Nicaragua pide investigar operativo policial en Costa Rica
Deportes

Nicaragua pide investigar operativo policial previo al duelo ante Costa Rica

Previo al partido, autoridades costarricenses ingresaron al estadio para notificar a un jugador nicaragüense sobre un proceso legal.

Compartir:
Selección de Nicaragua previo al duelo ante Costa Rica
Selección de Nicaragua previo al duelo ante Costa Rica / FOTO: @LaAzulyBlanco

La Federación Nicaragüense de Futbol (Fenifut) pidió a la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) investigar un operativo policial costarricense contra uno de los seleccionados de Nicaragua previo al partido con Costa Rica de la cuarta jornada de la fase final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026.

En una declaración, la Fenifut expresó su "más enérgica protesta" ante las autoridades costarricenses y ante la FIFA por un incidente ocurrido minutos antes del inicio del partido entre las selecciones de Nicaragua y Costa Rica en el estadio Nacional de San José.

"En circunstancias absolutamente inapropiadas, autoridades de la Fuerza Pública costarricense, acompañadas de representantes judiciales, ingresaron a las instalaciones deportivas momentos antes del inicio del encuentro para notificar a un jugador de la selección nicaragüense sobre un proceso legal relacionado con una supuesta pensión alimenticia", reclamó la Fenifut, que no identificó al futbolista.

La Fenifut hizo notar de que el seleccionado nacional se encuentra en territorio costarricense desde el pasado sábado por la noche, y que las autoridades competentes han tenido conocimiento pleno de la identidad y paradero de todos los jugadores durante tres días consecutivos, y que incluso participaron en la reunión de seguridad celebrada la mañana de este lunes en el propio Estadio Nacional.

"Resulta, por tanto, inaceptable e injustificable que la actuación policial y judicial se haya ejecutado justo minutos antes del inicio del compromiso deportivo, afectando directamente la concentración y el desempeño del representativo nacional", denunció.

Respeto al estado de derecho

En su comunicado, la Fenifut reafirmó su respeto absoluto al estado de derecho y a las leyes vigentes en todos los países donde participa, "así como su convicción de que todas las personas deben cumplir sus obligaciones legales, incluidas las de carácter alimentario".

"No obstante, rechazamos categóricamente la forma, el momento y el contexto en que se ejecutó dicha diligencia, la cual compromete la integridad emocional del jugador, altera la preparación del equipo y vulnera el espíritu deportivo que debe prevalecer en toda competición internacional", apuntó.

Por tanto, la Fenifut exigió "que este hecho sea investigado por las autoridades deportivas competentes y por la propia FIFA, y se tomen las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan jamás en el marco de una competencia oficial".

Costa Rica vence a Nicaragua y se acerca a su sueño mundialista

Los costarricenses son sublíderes y dejan a los nicaragüenses sin opción de clasificar al Mundial 2026 de forma directa.

*Información EFE.

En Portada

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes IIt
Nacionales

MP gestiona órdenes de captura por evasión para prófugos de Fraijanes II

08:20 AM, Oct 14
Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen t
Deportes

Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen

08:25 AM, Oct 14
Lluvias persistirán durante la presente semanat
Nacionales

Lluvias persistirán durante la presente semana

07:40 AM, Oct 14
Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y torturat
Farándula

Padre de Greeicy Rendón es detenido por presunto secuestro y tortura

07:47 AM, Oct 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalEstados UnidosLluviasSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos