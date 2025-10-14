 Pronóstico de salvadoreños y guatemaltecos
Deportes

Así pronostican salvadoreños y guatemaltecos el clásico centroamericano

En la plaza Libertad y sus alrededores, se mezclaron vendedores, turistas y seguidores de ambos países que, entre apuestas y fotos, compartieron el entusiasmo por un clásico que trasciende fronteras.

Estadios Cuscatlán , x.com/quepasasv_
Estadios Cuscatlán / FOTO: x.com/quepasasv_

El centro histórico de San Salvador vivió este martes 14 de octubre de 2025 una auténtica previa futbolera. A pocas horas del decisivo encuentro entre El Salvador y Guatemala por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, las calles se llenaron de camisetas, banderas y conversaciones donde el futbol fue el protagonista.

El Salvador llega al partido obligada a ganar tras su derrota ante Panamá, al igual que Guatemala que apenas suma dos puntos. En la plaza Libertad y sus alrededores, se mezclaron vendedores, turistas y seguidores de ambos países que, entre apuestas y fotos, compartieron el entusiasmo por un clásico que trasciende fronteras.

Algunos salvadoreños mantienen la fe. Carlos Salinas, por ejemplo, pronosticó un 2-1 a favor de la Selecta. "Guatemala no nos gana aquí", aseguró. Otros, como Rolando López, reconocen que más allá del resultado, lo importante es acompañar al equipo. "Hay que estar en las buenas y en las malas", dijo, recordando su frustración con el arbitraje del juego anterior.

Del otro lado, la presencia chapina fue notoria. Decenas de guatemaltecos llegaron desde distintos puntos del país. Jesús González viajó ocho horas desde Quetzaltenango y se mostró optimista: "Ganamos 2-1, pero sobre todo venimos a disfrutar". Muchos aprovecharon para recorrer el centro y degustar comida local antes de dirigirse al Cuscatlán.

Convivencia entre salvadoreños y guatemaltecos 

El ambiente también benefició al comercio. Emerson Ayala, vendedor de camisetas en la calle Arce, comentó que las ventas subieron con la eliminatoria. "Aunque perdamos, la gente igual compra la camiseta. Hoy ha sido un buen día", afirmó.

Mientras tanto, la convivencia entre aficiones marcó la jornada. Guatemaltecos y salvadoreños compartieron calles y risas, demostrando que la rivalidad solo existe en la cancha.

El Salvador busca romper dos rachas negativas históricas ante Guatemala

El Salvador se juega más que tres puntos ante Guatemala.

Con el pitazo inicial programado para las 8 p.m., San Salvador ya respira futbol. Entre pronósticos, música y banderas, la ciudad palpita una noche que promete emociones, historia y quizá, un cambio de rumbo para ambos países.

