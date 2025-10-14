Robert Lewandowski sufre una rotura en el bíceps femoral

El delantero polaco, Robert Lewandowski, sufre una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho, por lo que se suma a la lista de bajas del equipo de Hansi Flick.
En el comunicado emitido por el Barcelona no se determina el periodo de baja, pero en función de la gravedad de la misma, difícilmente podrá estar disponible para el Clásico ante el Real Madrid, que se jugará el próximo 26 de octubre.
El polaco se sumará así a una lista de descartados en la que se encuentran los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo.
Por contra, Flick podrá recuperar próximamente a Lamine Yamal y Fermín López, que podrían ser dados de alta para el próximo partido ante el Girona, a la espera de la evolución de Raphinha, otro de los jugadores lesionados.
Lesiones de Lewandowski
- Noviembre 2024: Lesión lumbar que lo mantuvo fuera durante aproximadamente 10 días. Esto lo llevó a perderse los partidos de la UEFA Nations League con Polonia contra Portugal y Escocia, pero se esperaba que estuviera disponible para el partido de La Liga contra el Celta de Vigo tras el parón de selecciones.
- Abril 2025: Lesión en el músculo semitendinoso del muslo izquierdo durante un partido contra el Celta de Vigo. Esto lo descartó para partidos clave, incluyendo uno contra el Mallorca, el Clásico contra el Real Madrid y la semifinal de ida de la Champions League contra el Inter de Milán. Se esperaba que pudiera estar disponible para la semifinal de vuelta de la Champions (6 de mayo) y el Clásico de La Liga (11 de mayo), dependiendo de su evolución.
- Agosto 2025: Molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Esto lo llevó a perderse el Trofeo Joan Gamper contra el Como 1907 y posiblemente el debut en La Liga contra el RCD Mallorca. La lesión fue considerada leve, con un tiempo de recuperación estimado de 2 a 3 semanas.
*Información de EFE.