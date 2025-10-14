Selección de Guatemala a dos triunfos del Mundial 2026

La Selección Nacional de Guatemala de Luis Fernando Tena llegó a El Salvador ocupando el último lugar del grupo eliminatorio A de esta fase final que conduce a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Los chapines necesitaban dos resultados para seguir con vida en este camino eliminatorio: Empate entre Panamá y Surinam y victoria de la "Bicolor" en el estadio Cuscatlán.
En Panamá, Surinam daba la sorpresa y se adelantaba 0-1 con el gol de Richonell Margaret (20). En tiempo adicional, los panameños lograron igualar el partido gracias al tanto de Ismael Díaz (90+6). Era el primer paso que necesitaba Guatemala.
En tanto, en San Salvador, la Selección de Guatemala iniciaba el segundo tiempo de su partido y lo hacía con un gol de Óscar Santis al 46. Al final del duelo, esa anotación del jugador de Antigua ayudó para lograr un triunfo histórico en el estadio Cuscatlán, donde Guatemala no ganaba desde hace 53 años.
La tabla de posiciones
Finalizada la cuarta fecha de la eliminatoria mundialista de Concacaf, el grupo A tiene a Surinam y Panamá empatadas con 6 puntos y su diferencial de gol en +1; por más goles anotados (4 a 3), los surinameses son líderes.
En un tercer plano aparece Guatemala con 5 puntos, y la gran ventaja para los chapines es que tanto el líder como sublíder deberán visitar el país en noviembre, por lo que triunfos de los chapines antes panameños y surinameses hará que estas selecciones solo aspiren a ganar tres puntos, situación que favorece a los de Fernando Tena ya que eso le daría la clasificación al Mundial 2026.
Esta vez no es necesaria la calculadora ni combinaciones de resultados. Guatemala depende de sí, para llegar al Mundial 2026. La fórmula es sencilla: Ganarle a Panamá el jueves 13 de noviembre y ganarle a Surinam el martes 18 de noviembre. De lograr los 6 puntos en casa, Guatemala cumplirá su gran sueño de clasificar a su primera Copa del Mundo de la FIFA (Mundial absoluto).