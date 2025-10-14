 Última visita de Guatemala a El Salvador en eliminatorias
Deportes

Eliminatorias: Guatemala empató en su última visita a El Salvador

La "Bicolor" jugará esta noche su partido número 77 ante "La Selecta", donde los chapines suman 34 triunfos, pero no ha ganado en territorio salvadoreño en eliminatorias.

Plata durante el inicio del partido en eliminatoria rumbo al Mundial 2002
Plata durante el inicio del partido en eliminatoria rumbo al Mundial 2002 / FOTO: Captura de video

Después de 25 años y cinco meses, la Selección Nacional de Guatemala visita de nuevo El Salvador en un duelo eliminatorio y con el objetivo claro de sumar su primera victoria en esta difícil fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf hacia el Mundial 2026, donde la "Bicolor" de Luis Fernando Tena suma una derrota y dos empates.

La última vez que Guatemala jugó en el estadio Cuscatlán, escenario deportivo donde se juega esta noche ante los salvadoreños, fue el 7 de mayo de 2000 durante la ronda uno de la clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA Corea y Japón 2002.

En aquella oportunidad, el partido culminó 1-1 con gol de Raúl Díaz Arce para los locales y Juan Carlos Plata para los visitantes.

Veinticinco años después la Selección de Guatemala regresa al Cuscatlán para medirse de nuevo a El Salvador en duelo eliminatorio. El último resultado de ambas selecciones en eliminatoria se dio hace un mes, cuando los salvadoreños vinieron a territorio guatemalteco y les ganaron 0-1.

Guatemala alineó así en el duelo del 2000: Édgar Estrada, Érick Miranda, Eduardo Acevedo, German Ruano, Martín Machón, Jorge Rodas, Julio Girón, Everaldo Valencia, Fredy García, Rudy Ramírez y Juan Carlos Plata. DT. Carlos Miloc.  

Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen

“No me ha pasado por la cabeza” hacer una variante en la portería aseveró el técnico de la Selección Nacional de Guatemala.

Guatemala sin triunfos en el Cuscatlán en las clasificatorias

  • El Salvador 2-0 Guatemala (19 de diciembre 1976): Para el Mundial Argentina 1978
  • El Salvador 1-0 Guatemala (21 de diciembre 1980): derrota - Para Mundial España 1982
  • El Salvador 1-1 Guatemala (7 de mayo de 2002): Para Mundial Corea y Japón 2002

Serie histórica entre Guatemala y El Salvador

  • Partidos disputados: 76
  • Victorias de Guatemala: 34 con 89 goles
  • Victorias de El Salvador: 19 con 65 goles
  • Empates: 23. 

El juego entre El Salvador y Guatemala es esta noche a partir de las 20:00 horas. 

