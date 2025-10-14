 Nicholas Hagen será el portero de Guatemala ante El Salvador
Deportes

Luis Fernando Tena respalda a Nicholas Hagen

"No me ha pasado por la cabeza" hacer una variante en la portería aseveró el técnico de la Selección Nacional de Guatemala.

Nicholas Hagen será el portero de Guatemala ante El Salvador
Nicholas Hagen será el portero de Guatemala ante El Salvador / FOTO: FFG

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, confirmó en la conferencia de prensa previo al duelo ante su similar de El Salvador, juego que se disputa este martes 14 de octubre de 2025 a las 20:00 horas en el estadio Cuscatlán, que no tiene dudas en la portería y dará continuidad a Nicholas Hagen, fuertemente criticado tras el empate ante Surinam del pasado viernes.

Tena compareció ante los medios guatemaltecos y salvadoreñas en la sala de prensa del mismo estadio Cuscatlán, donde los guatemaltecos hicieron de forma oficial el reconocimiento de la cancha. En la conferencia de prensa, Luis Fernando Tena atendió a la pregunta relacionada si había o no un cambio de portero para el duelo ante los salvadoreños.

"Se refiere a un cambio de portero, no, no me ha pasado por la cabeza, no hay ninguna duda, para hoy va Nicholas Hagen", afirmó de forma corta pero concisa el técnico de la "Bicolor".

Tras el partido ante Surinam, donde los locales le empataron a Guatemala 1-1 en tiempo de reposición, y donde un rechazo de Nicholas Hagen propició la igualdad, se especuló mucho que Kenderson Navarro podría ser el sustituto del meta que participa en la Major League Soccer, pero este lunes, Tena aseguró que no le ha pasado por su cabeza esa variante.

Nicholas Hagen vuelve a ser foco de la presión de la afición

El desempeño de Hagen divide a la afición tras el partido contra Surinam.

Partido de "toma y daca"

De esa forma, Tena reafirma y ratifica la confianza que le tiene al portero número uno del futbol de Guatemala.   

En otros detalles, Luis Fernando Tena habló de su rival, la selección de El Salvador: "Ni a ellos ni a nosotros nos sirve el empate. Será un partido más abierto, con menos tráfico en el medio campo y más jugadas de gol. Una verdadera toma y daca".

Añadió: "Esperamos un El Salvador más ofensivo que en Copa Oro o en los partidos ante Panamá y Surinam. Ellos lo saben, nosotros también".

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

Los dirigidos por Tena van por su primer triunfo en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

