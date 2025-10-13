Previa de El Salvador vs. Guatemala por eliminatoria

Las selecciones nacionales de El Salvador, del colombiano Darío Gómez, y Guatemala, del mexicano Luis Fernando Tena, se juegan su futuro eliminatorio en el estadio Cuscatlán de San Salvador, la capital salvadoreña. Salvadoreños y guatemaltecos llegan a este cuarto partido de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026 con la necesidad de ganar sí o sí para seguir con buena renta en este camino mundialista. El juego será a partir de las 20:00 horas, y será transmitido por Emisoras Unidas de Guatemala 89.7 FM.
Ambas selecciones llegan golpeadas tras los partidos celebrados el pasado viernes. Guatemala que ganaba 0-1, le terminaron empatando el duelo 1-1 al 90+3 con gol de Virgil Misidjan; en tanto, El Salvador perdió ante Panamá en casa (0-1).
La rivalidad entre salvadoreños y guatemaltecos es histórica, y ambas selecciones se han enfrentado en un gran número de oportunidades, tanto en duelos amistosos como oficiales.
A lo largo de la historia, los resultados de El Salvador son mejores en las eliminatorias mundialistas ya que han conseguido dos clasificaciones a las Copas del Mundo de la FIFA que se celebraron en México 1970 y España 1986. En tanto, Guatemala apenas busca su primera clasificación mundialista en selección absoluta, ya que a nivel Sub-20 suma dos importantes presentaciones.
Empate en la última visita
Según información de Concacaf, será el partido número 77 entre ambas selecciones en todas las competencias, con ventaja histórica para Guatemala, que suma 34 victorias, por 19 triunfos salvadoreños y 23 empates.
Será la quinta vez que El Salvador reciba a Guatemala en eliminatorias mundialistas; la última visita de Guatemala a suelo salvadoreño por este torneo se dio el 7 de mayo de 2000, en la ronda 1 de la clasificación para Corea y Japón 2002, quedando empatados 1-1.
Alineaciones probables:
El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Noel Rivera, Ronald Gómez, Adán Clímaco, Jeferson Valladares, Mauricio Cerritos; Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Brayan Gil y Joshua Pérez. Seleccionador: Hernán Darío Gómez (COL).
Guatemala: Nicholas Hagen o Kenderson Navarro; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Jonathan Franco, Stheven Robles, Óscar Santis, Rodrigo Saravia; Antonio López y Rubio Rubin. Seleccionador: Luis Fernando Tena (MEX).