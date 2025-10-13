 Previa de El Salvador vs. Guatemala por eliminatoria
Deportes

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

Los dirigidos por Tena van por su primer triunfo en la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf.

Compartir:
Selección de Guatemala visita el martes a El Salvador
Selección de Guatemala visita el martes a El Salvador / FOTO: FFG

Las selecciones nacionales de El Salvador, del colombiano Darío Gómez, y Guatemala, del mexicano Luis Fernando Tena, se juegan su futuro eliminatorio en el estadio Cuscatlán de San Salvador, la capital salvadoreña. Salvadoreños y guatemaltecos llegan a este cuarto partido de la fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf rumbo al Mundial 2026 con la necesidad de ganar sí o sí para seguir con buena renta en este camino mundialista. El juego será a partir de las 20:00 horas, y será transmitido por Emisoras Unidas de Guatemala 89.7 FM.

Foto embed
gallo - gallo

Ambas selecciones llegan golpeadas tras los partidos celebrados el pasado viernes. Guatemala que ganaba 0-1, le terminaron empatando el duelo 1-1 al 90+3 con gol de Virgil Misidjan; en tanto, El Salvador perdió ante Panamá en casa (0-1).

La rivalidad entre salvadoreños y guatemaltecos es histórica, y ambas selecciones se han enfrentado en un gran número de oportunidades, tanto en duelos amistosos como oficiales.

A lo largo de la historia, los resultados de El Salvador son mejores en las eliminatorias mundialistas ya que han conseguido dos clasificaciones a las Copas del Mundo de la FIFA que se celebraron en México 1970 y España 1986.  En tanto, Guatemala apenas busca su primera clasificación mundialista en selección absoluta, ya que a nivel Sub-20 suma dos importantes presentaciones.

Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvador

Los seleccionados nacionales realizaron una activación física en el hotel de concentración, previo al reconocimiento de la cancha.

Empate en la última visita

Según información de Concacaf, será el partido número 77 entre ambas selecciones en todas las competencias, con ventaja histórica para Guatemala, que suma 34 victorias, por 19 triunfos salvadoreños y 23 empates.

Será la quinta vez que El Salvador reciba a Guatemala en eliminatorias mundialistas; la última visita de Guatemala a suelo salvadoreño por este torneo se dio el 7 de mayo de 2000, en la ronda 1 de la clasificación para Corea y Japón 2002, quedando empatados 1-1.

Alineaciones probables:

El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Noel Rivera, Ronald Gómez, Adán Clímaco, Jeferson Valladares, Mauricio Cerritos; Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Brayan Gil y Joshua Pérez. Seleccionador: Hernán Darío Gómez (COL).

Guatemala: Nicholas Hagen o Kenderson Navarro; Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales; Jonathan Franco, Stheven Robles, Óscar Santis, Rodrigo Saravia; Antonio López y Rubio Rubin. Seleccionador: Luis Fernando Tena (MEX).

Las polémicas del árbitro Pierre-Luc Lauziere

El árbitro canadiense fue designado para el partido entre El Salvador y Guatemala de este martes 14 de octubre.

En Portada

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltost
Nacionales

Caso TCQ: Exmagistrado Charchal y otros cuatro implicados son absueltos

05:22 PM, Oct 13
Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador t
Deportes

Selección de Guatemala a vencer o a morir ante El Salvador

05:59 PM, Oct 13
Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legalest
Nacionales

Exfiscal señala posible complicidad de altos mandos en fuga de reos; ministro de Gobernación rechaza acusaciones y advierte acciones legales

04:41 PM, Oct 13
Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epsteint
Farándula

Filtran el escandaloso email entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein

02:35 PM, Oct 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026Estados UnidosLluviasSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos