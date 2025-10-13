 Dónde seguir el partido entre El Salvador y. Guatemala
El Salvador-Guatemala va con las voces de El Mejor Equipo

Emisoras Unidas de Guatemala te llevará todas las incidencias de la cuarta fecha de la fase final de la eliminatoria mundialista Concacaf.

Las voces de El Mejor Equipo narrarán el duelo El Salvador-Guatemala
Las voces de El Mejor Equipo narrarán el duelo El Salvador-Guatemala / FOTO: Alex Meoño

La Selección Nacional de futbol de Guatemala enfrenta en El Salvador el reto más grande de esta fase final de la eliminatoria mundialista de Concacaf: Sumar un triunfo para quedar bien posicionado de cara a los partidos de noviembre. La tarea no será fácil, pero la "Bicolor" no estará sola, y millones de aficionados podrán seguir a través del 89.7 FM de Emisoras Unidas, sus repetidoras, la radio en línea y la transmisión en TikTok la narración del partido y todo lo relacionado al duelo trascendental de los chapines.

Por tercera vez, Emisoras Unidas narrará un encuentro de la Selección Nacional de Guatemala en condición de visitante, así como lo hizo ante Panamá y Surinam. Esta vez, la cita será durante el compromiso eliminatorio entre El Salvador y Guatemala.

Las voces de El Mejor Equipo compuestas por Marco Tulio Ipuerto, Fredy López, Kike Rodríguez, Henry Estuardo García, Estuardo García Carrera y Julio Mauricio Arias Franco estarán en la transmisión estelar del duelo eliminatorio que define gran porcentaje de este camino que lleva al Mundial 2026.

Así fue el primer día de la Selección Nacional en El Salvador

Los seleccionados nacionales realizaron una activación física en el hotel de concentración, previo al reconocimiento de la cancha.

Nuestra previa comenzará a partir de las 18:00 horas con las voces de los protagonistas, estadísticas, combinaciones de resultados, vaticinios, la voz del oyente y el seguimiento al duelo de los otros rivales de la Selección Nacional, es decir, el Panamá-Surinam que se juega a las 19:00 horas de Guatemala.

A las 20:00 horas, te llevaremos la narración del encuentro entre El Salvador y Guatemala, dicho relato también lo podrás seguir desde la plataforma de TikTok donde podrás observar cómo se trabaja un partido en radio.  

La Selección Nacional de Guatemala necesita de tu apoyo y lo podrás hacer escuchando Emisoras Unidas de Guatemala, que cumple 61 años de fundación este miércoles 15 de octubre, y donde el espacio al deporte siempre ha sido una de nuestras prioridades. 

Enlaces a seguir para nuestra amplia cobertura

El partido será transmitido por televisión por medio del canal Tigo Sports.

Las polémicas del árbitro Pierre-Luc Lauziere

El árbitro canadiense fue designado para el partido entre El Salvador y Guatemala de este martes 14 de octubre.

