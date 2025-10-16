 Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre
Deportes

Brasil jugará contra Senegal y Túnez en noviembre

La selección que dirige el italiano Carlo Ancelotti se prepara para el Mundial 2026.

Compartir:
La Selección de Brasil jugará dos amistosos en noviembre
La Selección de Brasil jugará dos amistosos en noviembre / FOTO: EFE

La selección de Brasil anunció este jueves que jugará dos amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre próximo para dar continuidad a su preparación de cara al Mundial de 2026.

Ambos partidos se celebrarán en Europa y serán los últimos que disputará la "Canarinha" este año, según indicó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) en una nota.

Los partidos de Brasil

Primero, se medirá a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, el 15 de noviembre

Tres días más tarde se examinará contra Túnez, en el Decathlon Stadium de Lille (Francia)

Como Brasil, estas dos selecciones africanas ya tienen asegurado su billete para el Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Brasil, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti desde mayo pasado, disputó en la última semana dos amistosos frente a Corea del Sur y Japón con sensaciones dispares.

Foto embed
Amistosos de Brasil para noviembre 2025 - CBF

Resultados de octubre

Deslumbró con una 'manita' al combinado surcoreano (0-5), en Seúl, pero naufragó contra el cuadro nipón, en Tokio, donde dejó escapar un 0-2 a su favor para terminar con una histórica derrota (3-2), ya que fue la primera vez que Japón consiguió imponerse a Brasil.

La CBF trabaja ahora para cerrar dos amistosos en marzo de 2026 contra rivales europeos de primer nivel. Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue su lista definitiva de convocados para la próxima Copa del Mundo.

Desde su llegada al banquillo de la pentacampeona del mundo, el exentrenador del Real Madrid y Bayern Munich suma tres victorias, un empate y dos derrotas.

Japón le gana por primera vez a Brasil tras remontarle dos goles

Es el primer partido que los japoneses le ganan a los brasileños de los 14 que han disputado hasta la fecha.

Brasil en Mundiales 

La selección de futbol de Brasil es la más exitosa en la historia de los Mundiales, con un total de cinco títulos y una presencia constante en todas las ediciones del torneo. 

  1. 1958 (Suecia): Brasil, liderado por un joven Pelé, venció a Suecia 5-2 en la final
  2. 1962 (Chile): Con Garrincha como figura, Brasil derrotó a Checoslovaquia 3-1
  3. 1970 (México): Considerado uno de los mejores equipos de la historia, con Pelé, Jairzinho y Rivelino, goleó a Italia 4-1 en la final
  4. 1994 (Estados Unidos): Brasil ganó en penales (3-2) contra Italia tras un 0-0, con Romário como estrella
  5. 2002 (Corea-Japón): Liderado por Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho, Brasil venció a Alemania 2-0 en la final.
Justicia brasileña procesa a Vinícius Júnior

Vinícius Júnior se convierte en protagonista de un proceso judicial en Brasil.

*Información EFE.

En Portada

Múltiple colisión en ruta al Pacífico: Motorista pierde la vidat
Nacionales

Múltiple colisión en ruta al Pacífico: Motorista pierde la vida

11:44 AM, Oct 16
A 29 años de la tragedia del Mateo Flores, el dolor que marcó al futbol guatemaltecot
Deportes

A 29 años de la tragedia del Mateo Flores, el dolor que marcó al futbol guatemalteco

11:32 AM, Oct 16
Cierre temporal en Muxbal por labores tras derrumbet
Nacionales

Cierre temporal en Muxbal por labores tras derrumbe

11:11 AM, Oct 16
En pleno concierto, Cazzu arremete sutilmente contra Nodalt
Farándula

En pleno concierto, Cazzu arremete sutilmente contra Nodal

10:30 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos