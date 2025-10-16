 Guatemala afina detalles para Juegos Centroamericanos
Deportes

Guatemala afina últimos detalles para Juegos Centroamericanos

Los Juegos Centroamericanos 2025 comenzarán el 18 de octubre, aunque las primeras competencias se desarrollarán desde el viernes 17.

Guatemala organiza los Juegos Centroamericanos 2025
Guatemala organiza los Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: COG

Guatemala afina los últimos detalles de cara al inicio de los Juegos Centroamericanos 2025, este 18 de octubre, aunque algunos eventos empezarán un día antes.

Las autoridades deportivas daban este miércoles por la tarde los últimos retoques en los pabellones Teodoro Palacios Flores y 7 de Diciembre, situados en el centro de la Ciudad de Guatemala y que serán sede del baloncesto y de deportes de combate.

De acuerdo con la programación, las primeras delegaciones arribaron en las últimas 48 horas al país centroamericano, principalmente en las disciplinas de natación, bádminton y balonmano.

Ciudad Cayalá, el escenario donde se inaugurarán los Juegos Centroamericanos 2025

De acuerdo a los organizadores, se busca un estilo como ocurrió en Buenos Aires, Argentina, durante los Juegos Olímpicos de la Juventud (2018).

Inicio oficial, sábado 18 de octubre

Los Juegos Centroamericanos 2025 comenzarán el 18 de octubre, aunque las primeras competencias se desarrollarán desde el viernes 17 e incluso repartirán medallas antes de la inauguración oficial, el 20 de octubre.

El director ejecutivo de los Juegos Centroamericanos, José del Busto, dijo en una entrevista con EFE que prácticamente todo está listo para el inicio del evento, que reunirá a más de tres deportistas de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Belice, Nicaragua y Panamá.

Serán 41 deportes los que se celebrarán en las justas deportivas, que vuelven a Guatemala 24 años después desde que organizó el evento por última vez de manera individual en 2001.

Precisamente el país anfitrión es el principal favorito para llevarse la mayor cantidad de medallas, tal y como sucedió en la última edición, en 2017, en Nicaragua.

Las competencias deportivas se extenderán hasta el 30 de octubre y hacen parte del Ciclo Olímpico de cara a los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

Atletas de judo, karate, natación y golf que estarán en Juegos Centroamericanos

Conoce a los guatemaltecos que lucharán con el alma para darle a Guatemala el oro centroamericano.

Los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, un evento multideportivo regional organizado por la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca). Este es el principal evento deportivo de la región centroamericana para ese año, y se celebra cada cuatro años como preparación para competencias mayores como los Juegos Panamericanos.

*Información EFE.

