Inauguración de Juegos Centroamericanos 2025 será en Cayalá

El director ejecutivo de los XII Juegos Centroamericanos que se llevarán a cabo en Guatemala, José del Busto, espera que el evento que empezará el próximo sábado retome la relevancia que tenía en el pasado.
Del Busto indicó en una entrevista con EFE que lo más importante de la justa "es el aspecto deportivo", sin olvidar que "mueve la economía" del país sede y "trae muchos efectos positivos".
De acuerdo con la programación, las primeras delegaciones arribaron en las últimas 48 horas al país centroamericano, principalmente en las disciplinas de natación, bádminton y balonmano.
Los Juegos comenzarán el 18 de octubre, aunque las primeras competencias se desarrollarán desde el viernes e incluso repartirán medallas antes de la inauguración oficial, el 20 de octubre.
Sobre la inauguración
José del Busto valoró la inauguración distinta para los Juegos Centroamericanos, que tendrá lugar en Ciudad Cayalá, ya que el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el principal de Guatemala, se encuentra en remodelación desde hace más de un año.
"Tradicionalmente se hace eso (en un estadio), pero nosotros lo manejamos un poco al estilo de Buenos Aires en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2018), y tendremos una inauguración abierta en Ciudad Cayalá, lo cual permitirá al público disfrutar y ver más de cerca a los atletas a escasos metros durante el desfile...", concluyó.
Los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 celebrarán su ceremonia de inauguración el próximo 20 de octubre en un acto a realizar en Ciudad Cayalá, en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala. Sin embargo, la acción deportiva oficial comenzará antes, el 16 de octubre.
La actividad se extenderá hasta el 30 de octubre, con la participación de casi tres mil deportistas, día en el que se llevará a cabo la ceremonia de clausura, cerrando así la fiesta deportiva.
Juegos Centroamericanos Guatemala 2025
Los XII Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, un evento multideportivo regional organizado por la Organización Deportiva Centroamericana (Ordeca). Este es el principal evento deportivo de la región centroamericana para ese año, y se celebra cada cuatro años como preparación para competencias mayores como los Juegos Panamericanos.
Sede principal: Ciudad de Guatemala, con subsedes en 12 departamentos: Quetzaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Petén, Sacatepéquez, Santa Rosa, Suchitepéquez y Totonicapán.
*Información EFE y JJ. CC.