Guatemalteco vive tenso momento en el Cuscatlán

Durante el reciente partido entre El Salvador y Guatemala, correspondiente a la cuarta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, disputado en el estadio Cuscatlán de San Salvador, un curioso episodio se volvió viral en redes sociales y reflejó la intensidad y el ambiente de tensión que se vive en las gradas.
Un aficionado guatemalteco fue captado intentando pasar desapercibido entre los seguidores salvadoreños al colocarse la camisola de La Selecta mientras cruzaba por el sector de sol general, conocido popularmente como "Vietnam", uno de los espacios más encendidos del recinto deportivo.
Según los videos difundidos, el hombre intentaba evitar agresiones verbales o el lanzamiento de líquidos —una práctica común en ese sector cuando se detecta la presencia de hinchas rivales—. Sin embargo, su estrategia de camuflaje no duró mucho. En cuestión de segundos, un salvadoreño lo descubrió y, entre risas y abucheos del público, le quitó la camiseta, dejando al descubierto su verdadera procedencia.
Humor y tensión en el graderío
El hecho generó una mezcla de humor y tensión entre los presentes, pero no pasó a mayores gracias a la intervención de otros aficionados que evitaron que la situación se saliera de control.
El video rápidamente se viralizó en plataformas como X y TikTok, donde los usuarios han comentado tanto la audacia del guatemalteco como la intensidad del ambiente en las gradas del Cuscatlán, consideradas entre las más apasionadas de Centroamérica.
A pesar de los resultados adversos que ha enfrentado la selección salvadoreña en las actuales eliminatorias mundialistas, el episodio no pasó derivó actos de violencia. En este caso, la astucia del visitante y la reacción de los locales se convirtieron en el reflejo perfecto de una rivalidad que, aunque intensa, también deja espacio para el humor dentro del espectáculo deportivo.