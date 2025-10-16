 El Mundial de 2026 ya ha vendido más de 1 millón de entradas
Deportes

El Mundial de 2026 ya ha vendido más de 1 millón de entradas

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones con billete para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores.

Fotografía de Annabelle Gordon / POOL, en la que puede verse en una imagen de archivo del 22 de agosto de 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), mostrando en la Casa Blanca un modelo de e, EFE
Fotografía de Annabelle Gordon / POOL, en la que puede verse en una imagen de archivo del 22 de agosto de 2025 al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), mostrando en la Casa Blanca un modelo de e / FOTO: EFE

El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, ya ha superado el millón de entradas vendidas para acudir al torneo tras el sorteo de preventa, siendo los países anfitriones los mayores compradores de la lista.

Según la información brindada este jueves por la FIFA, desde mediados de septiembre de 2025, aficionados de 212 países han participado en la compra de las entradas.

Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo", apuntó el suizo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el comunicado.

El 27 de octubre empezará el próximo periodo de venta. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo, tal y como informó la organización.

Países con más demanda 

Tras los tres países anfitriones, los países con más demanda han sido Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

Hasta el momento, ya hay 28 selecciones con billete para la fase final de la Copa del Mundo, incluidas las de los tres países organizadores; Inglaterra es la única europea que lo ha logrado hasta ahora.

Me entusiasma comprobar que tantos amantes del fútbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después", con la organización en tres sedes, por primera vez en la historia, y la participación de 48 equipos, finalizó. 

México modernizará su sistema de visas rumbo al Mundial 2026

La SRE prevé que la nueva plataforma digital esté lista antes del inicio del torneo, con el fin de atender la alta demanda de visitantes que generará el evento.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
