 Barcelona obtiene el permiso para reabrir el Camp Nou
Barcelona obtiene licencia de primera ocupación para el Spotify Camp Nou

La instalación catalana trabaja con el objetivo de volver al Spotify Camp Nou cuando obtenga la licencia que ampliará el aforo hasta los 45 mil espectadores.

El Barcelona obtiene el permiso para reabrir el Camp Nou con un aforo de 27 mil personas
El Barcelona obtiene el permiso para reabrir el Camp Nou con un aforo de 27 mil personas / FOTO: EFE

El F. C. Barcelona recibió este viernes la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1A de la remodelación del Spotify Camp Nou, que le permite reabrir el estadio con un aforo provisional de 27 mil espectadores, según han confirmado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Barcelona.

Sin embargo, este avance en las obras, una vez resueltas las enmiendas del consistorio en materia de seguridad, no implica que el equipo azulgrana vaya a regresar de forma inmediata al recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

De hecho, la entidad ya confirmó el pasado 7 de octubre que trabaja con el objetivo de volver al Spotify Camp Nou cuando obtenga la licencia correspondiente a la fase 1B, que ampliará el aforo hasta los 45.000 espectadores.

El Barcelona indicó que este objetivo se fundamenta en que el retraso en la obtención de la licencia 1A ha situado su aprobación muy próxima en el tiempo a la de la 1B, que el aforo del Lluís Companys permite generar unos ingresos superiores y compensar así los obtenidos en los partidos disputados anteriormente en el Estadio Johan Cruyff, y otorga más días para realizar tests operativos.

Peligra la vuelta del Barcelona al Spotify Camp Nou

El regreso del Barça al Camp Nou para el trofeo Joan Gamper peligra por retrasos en las obras. El club busca reabrir en septiembre y trasladará el partido ante el Como al Johan Cruyff.

Partidos sin sede definida

El estadio Olímpico Lluís Companys fue la sede de los partidos que el primer equipo azulgrana disputó como local en las dos últimas temporadas (2023-24 y 2024-25), y este curso ha albergado los encuentros contra la Real Sociedad y el París Saint-Germain.

Asimismo, el club catalán ya ha confirmado que el recinto olímpico para albergar sus dos próximos partidos como local, el sábado 18 de octubre contra el Girona en La Liga y el martes 21 de octubre frente al Olympiacos griego en la Liga de Campeones.

Los próximos compromisos del Barcelona en casa serán el domingo 2 de noviembre contra el Elche, el fin de semana del 22 y 23 de noviembre contra el Athletic Club, y el fin de semana del 29 y 30 de noviembre contra el Alavés; todos ellos en La Liga y todavía sin una sede confirmada.

Getafe-Real Madrid y Barcelona-Girona, dos duelos y un liderato

El conjunto madridista, vencedor del Villarreal por 3-1, aprovechó el tropezón del cuadro azulgrana ante el Sevilla (4-1) para tomar el liderato a defender este fin de semana.

*Información EFE.

