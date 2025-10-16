 Se reactiva La Liga: Getafe-Real Madrid y Barcelona-Girona
Deportes

Getafe-Real Madrid y Barcelona-Girona, dos duelos y un liderato

El conjunto madridista, vencedor del Villarreal por 3-1, aprovechó el tropezón del cuadro azulgrana ante el Sevilla (4-1) para tomar el liderato a defender este fin de semana.

Compartir:
Destacan en La Liga los partidos Barcelona-Girona y Getafe-Real Madrid
Destacan en La Liga los partidos Barcelona-Girona y Getafe-Real Madrid / FOTO: Clubes

Celebrado el penúltimo parón internacional del año, La Liga EA Sports vuelve a escena con dos duelos regionales, Getafe-Real Madrid y Barcelona-Girona, en los que se dilucidará el liderato que recuperó el equipo de Xabi Alonso antes de detenerse el torneo.

El conjunto madridista, vencedor del Villarreal por 3-1, aprovechó el tropezón del cuadro azulgrana ante el Sevilla (4-1) para encaramarse de nuevo a lo más alto de la tabla con dos puntos de ventaja sobre la escuadra que dirige el alemán Hansi Flick.

Esta 'ventana' no ha sido nada propicia para el Barcelona en el aspecto de los lesionados, porque a la vez que Lamine Yamal y Fermín López han progresado de sus dolencias y podrían ser alta para el partido de este sábado en el Olímpico de Montjuic e, incluso, el brasileño Raphinha continúa evolucionando.

El polaco Robert Lewandowski sufrió con Polonia una rotura en el bíceps femoral y Dani Olmo también tuvo que abandonar la selección española con un problema muscular, con lo que se suman a las bajas de los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además del centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi'.

Con esta situación recibe el sábado en el derbi catalán a un Girona que presenta las bajas por sanción de Iván Martín y Alejandro Francés y está necesitado de dar la sorpresa, aunque llega a Montjuic un tanto aliviado tras haber logrado su primera victoria de la temporada ante el Valencia, lo que permitió al equipo de Míchel Sánchez escapar del último puesto.

Robert Lewandowski sufre una rotura en el bíceps femoral

La lesión del futbolista polaco hace que se sume a la lista de bajas en el F. C. Barcelona.

Getafe-Real Madrid para el domingo

Conocedor del resultado del Lluis Companys, el domingo el Real Madrid defenderá el liderato en el Coliseum ante el siempre competitivo Getafe de José Bordalás, un rival que le suele plantear partidos muy difíciles, pero al que ha ganado en sus seis últimos enfrentamientos. No pierde desde el primer choque de 2022, cuando cayó por 1-0 con gol del turco Enes Unal.

Tras un buen inicio de temporada, el Getafe ha ido a menos, con dos derrotas y dos empates en sus cuatro últimos compromisos ligueros, lo que le puede hacer si cabe más peligroso para el equipo de Xabi Alonso, que espera la evolución positiva de un Kylian Mbappé en racha ante el gol tras regresar antes de tiempo de la selección francesa por sus problemas de tobillo, y que aunque Dean Huijsen también tuvo que abandonar la disciplina de España por cuestiones físicas cuenta con el descanso que han tenido jugadores como el uruguayo Fede Valverde, el francés Aurelien Tchouameni o el inglés Jude Bellingham, ausentes de las convocatorias de sus equipos nacionales.

Kylian Mbappé abandona concentración de Francia

El delantero del Real Madrid regresó a España donde se le realizaron estudios médicos.

*Información EFE.

En Portada

Múltiple colisión en ruta al Pacífico: Motorista pierde la vidat
Nacionales

Múltiple colisión en ruta al Pacífico: Motorista pierde la vida

11:44 AM, Oct 16
A 29 años de la tragedia del Mateo Flores, el dolor que marcó al futbol guatemaltecot
Deportes

A 29 años de la tragedia del Mateo Flores, el dolor que marcó al futbol guatemalteco

11:32 AM, Oct 16
Cierre temporal en Muxbal por labores tras derrumbet
Nacionales

Cierre temporal en Muxbal por labores tras derrumbe

11:11 AM, Oct 16
En pleno concierto, Cazzu arremete sutilmente contra Nodalt
Farándula

En pleno concierto, Cazzu arremete sutilmente contra Nodal

10:30 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos