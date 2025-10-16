Se reactiva La Liga: Getafe-Real Madrid y Barcelona-Girona

Celebrado el penúltimo parón internacional del año, La Liga EA Sports vuelve a escena con dos duelos regionales, Getafe-Real Madrid y Barcelona-Girona, en los que se dilucidará el liderato que recuperó el equipo de Xabi Alonso antes de detenerse el torneo.
El conjunto madridista, vencedor del Villarreal por 3-1, aprovechó el tropezón del cuadro azulgrana ante el Sevilla (4-1) para encaramarse de nuevo a lo más alto de la tabla con dos puntos de ventaja sobre la escuadra que dirige el alemán Hansi Flick.
Esta 'ventana' no ha sido nada propicia para el Barcelona en el aspecto de los lesionados, porque a la vez que Lamine Yamal y Fermín López han progresado de sus dolencias y podrían ser alta para el partido de este sábado en el Olímpico de Montjuic e, incluso, el brasileño Raphinha continúa evolucionando.
El polaco Robert Lewandowski sufrió con Polonia una rotura en el bíceps femoral y Dani Olmo también tuvo que abandonar la selección española con un problema muscular, con lo que se suman a las bajas de los metas Joan Garcia y Marc Andre ter Stegen, además del centrocampista Pablo Paez Gavira 'Gavi'.
Con esta situación recibe el sábado en el derbi catalán a un Girona que presenta las bajas por sanción de Iván Martín y Alejandro Francés y está necesitado de dar la sorpresa, aunque llega a Montjuic un tanto aliviado tras haber logrado su primera victoria de la temporada ante el Valencia, lo que permitió al equipo de Míchel Sánchez escapar del último puesto.
Getafe-Real Madrid para el domingo
Conocedor del resultado del Lluis Companys, el domingo el Real Madrid defenderá el liderato en el Coliseum ante el siempre competitivo Getafe de José Bordalás, un rival que le suele plantear partidos muy difíciles, pero al que ha ganado en sus seis últimos enfrentamientos. No pierde desde el primer choque de 2022, cuando cayó por 1-0 con gol del turco Enes Unal.
Tras un buen inicio de temporada, el Getafe ha ido a menos, con dos derrotas y dos empates en sus cuatro últimos compromisos ligueros, lo que le puede hacer si cabe más peligroso para el equipo de Xabi Alonso, que espera la evolución positiva de un Kylian Mbappé en racha ante el gol tras regresar antes de tiempo de la selección francesa por sus problemas de tobillo, y que aunque Dean Huijsen también tuvo que abandonar la disciplina de España por cuestiones físicas cuenta con el descanso que han tenido jugadores como el uruguayo Fede Valverde, el francés Aurelien Tchouameni o el inglés Jude Bellingham, ausentes de las convocatorias de sus equipos nacionales.
*Información EFE.