Surge un nuevo Messi en el futbol que brilla con su propio nombre

A diferencia del astro argentino, Rayane aclara que su apellido proviene de su padre y que siempre ha crecido con él.

El futbol francés empieza a hablar de un nuevo Messi. Rayane Messi, delantero de 18 años, está dejando atrás la presión de su famoso apellido para forjar su propio camino en el Pau, cedido desde Estrasburgo esta temporada.

Al principio sentí algo de presión porque sabía que, con mi apellido, en cuanto hiciera algo, todo el mundo lo comentaría", confesó Rayane a Sud Ouest. Esa presión no lo frenó: apenas una semana después de su debut, anotó su primer gol, confirmando que su talento no depende de comparaciones.

A diferencia del astro argentino, Rayane aclara que su apellido proviene de su padre y que siempre ha crecido con él. Su camiseta también refleja su identidad propia: "R. Messi", con la inicial de su nombre antes del apellido, medida adoptada para protegerlo de la atención mediática excesiva.

Dejó huella en el Dijon 

El joven delantero ya dejó huella en el Dijon, donde se convirtió en el jugador y goleador más joven del club. Producto de la academia Clairefontaine, con experiencia en FC Chaville y FC Versailles, también brilló con Francia Sub-17, anotando goles clave en la clasificación para la Eurocopa 2024.

Tras despertar interés de clubes de la Bundesliga y de la Ligue 1, fichó por Estrasburgo en 2024 y ahora, con el Pau, sigue demostrando que tiene condiciones para ser protagonista. Gol a gol, Rayane Messi empieza a construir su propio legado, mostrando que existe un nuevo talento que podría marcar la nueva generación: un Messi diferente, pero igual de prometedor.

