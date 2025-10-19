Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025

La organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025, edición XII, detalló este domingo aspectos importantes de su acto de inauguración, el cual se realizará en Ciudad de Cayalá y no en un escenario deportivo como es tradicional. Es de recordar, que actualmente el máximo estadio del país, el Nacional Doroteo Guamuch Flores se encuentra inhabilitado por trabajos de remodelación de la pista de tartán (pista de atletismo) y el cambio del césped natural a uno híbrido.
Mediante sus redes sociales, se informa: "¡La espera termina! La ceremonia de inauguración de #Guatemala2025 encenderá la emoción con música, luces, danza y más de 2,800 atletas de toda la región".
Detalles de la programación
De acuerdo a las autoridades deportivas, que organizan estas justas deportivas centroamericanas, el evento comenzará a las 16:00 horas de este lunes 20 de octubre en Ciudad Cayalá, zona 16 de Ciudad de Guatemala.
Se contará con delegaciones de los siete países participantes: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Serán un total de 2,800 atletas quienes participen de la ceremonia de inauguración de los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025. Es de recordar que, por el país anfitrión, los atletas abanderados son: Roberto Bonilla (natación) y María Alejandra Higueros (taekwondo); y los escoltas: Allan Maldonado (karate-do) y Ana Patricia Morales (boliche).
La ceremonia de inauguración contará con un desfile de bandas, presentación de la canción oficial con sus respectivos artistas, 25 bailarines internacionales y un show de luces.
Además, la organización explica que habrá un show musical para las delegaciones deportivas a cargo de Piso 21.
¿Por qué en Ciudad de Cayalá?
Recientemente, José del Busto, quien es director ejecutivo de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, explicó en una entrevista a EFE que, espera que este evento deportivo retome la relevancia que tenía en el pasado.
José del Busto valoró la inauguración distinta para los Juegos Centroamericanos, que tendrá lugar en Ciudad Cayalá, ya que el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el principal de Guatemala, se encuentra en remodelación desde hace más de un año.
"Tradicionalmente se hace eso (en un estadio), pero nosotros lo manejamos un poco al estilo de Buenos Aires en los Juegos Olímpicos de la Juventud (2018), y tendremos una inauguración abierta en Ciudad Cayalá, lo cual permitirá al público disfrutar y ver más de cerca a los atletas a escasos metros durante el desfile...", concluyó.