El Manchester United rompe la maldición de Anfield

El Manchester United logró un triunfo épico al vencer 2-1 al Liverpool en Anfield, en uno de los clásicos más intensos del fútbol inglés. Han pasado casi nueve años desde la última vez que los "Red Devils" celebraron una victoria en ese estadio: fue en enero de 2016, bajo el mando de Louis van Gaal.
Esta vez, el equipo dirigido por Rúben Amorim dio el golpe desde el arranque. Apenas al minuto 2, Bryan Mbeumo abrió el marcador, sorprendiendo a la defensa local y silenciando a la afición de Anfield. El Liverpool, empujado por su gente, encontró el empate al minuto 78 con un gol del neerlandés Cody Gakpo, que devolvió la ilusión a los de Jürgen Klopp.
Pero la historia tenía reservado un final inesperado. A los 84 minutos, Harry Maguire, con un certero remate de cabeza, marcó el 2-1 definitivo y desató la euforia de los visitantes. El central inglés se convirtió en el héroe de la noche, dándole al United su segunda victoria consecutiva en la Premier League y confirmando el buen momento que atraviesa el equipo bajo la dirección del técnico portugués.
¿El renacer del United?
El United, que busca regresar a los primeros puestos, recupera confianza y protagonismo en una temporada donde los clásicos pueden definir el rumbo. En cambio, el Liverpool sufre un golpe duro en casa, donde pocos equipos logran salir con los tres puntos.
El regreso del United al triunfo en Anfield no solo tiene valor estadístico: simboliza el renacer de un equipo que vuelve a competir con ambición en la Premier League.