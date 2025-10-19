 El Manchester United rompe la maldición de Anfield
Deportes

El Manchester United rompe la maldición de Anfield con un triunfo histórico

Pasaron casi nueve años desde la última vez que los "Red Devils" celebraron una victoria en Anfield.

Compartir:
Harry Maguire., Redes sociales.
Harry Maguire. / FOTO: Redes sociales.

El Manchester United logró un triunfo épico al vencer 2-1 al Liverpool en Anfield, en uno de los clásicos más intensos del fútbol inglés. Han pasado casi nueve años desde la última vez que los "Red Devils" celebraron una victoria en ese estadio: fue en enero de 2016, bajo el mando de Louis van Gaal.

Esta vez, el equipo dirigido por Rúben Amorim dio el golpe desde el arranque. Apenas al minuto 2, Bryan Mbeumo abrió el marcador, sorprendiendo a la defensa local y silenciando a la afición de Anfield. El Liverpool, empujado por su gente, encontró el empate al minuto 78 con un gol del neerlandés Cody Gakpo, que devolvió la ilusión a los de Jürgen Klopp.

Pero la historia tenía reservado un final inesperado. A los 84 minutos, Harry Maguire, con un certero remate de cabeza, marcó el 2-1 definitivo y desató la euforia de los visitantes. El central inglés se convirtió en el héroe de la noche, dándole al United su segunda victoria consecutiva en la Premier League y confirmando el buen momento que atraviesa el equipo bajo la dirección del técnico portugués.

¿El renacer del United?

El United, que busca regresar a los primeros puestos, recupera confianza y protagonismo en una temporada donde los clásicos pueden definir el rumbo. En cambio, el Liverpool sufre un golpe duro en casa, donde pocos equipos logran salir con los tres puntos.

El regreso del United al triunfo en Anfield no solo tiene valor estadístico: simboliza el renacer de un equipo que vuelve a competir con ambición en la Premier League.

En Portada

Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala suma siete récordst
Deportes

Juegos Centroamericanos 2025: Guatemala suma siete récords

07:26 AM, Oct 19
Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvret
Internacionales

Roban las joyas de Napoleón del Museo del Louvre

08:27 AM, Oct 19
Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridost
Nacionales

Tiroteo en Antigua Guatemala deja tres hombres heridos

07:44 AM, Oct 19
Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicost
Nacionales

Madre e hija capturadas en Quetzaltenango por robo de trajes típicos

08:57 AM, Oct 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vial#liganacionalEE.UU.LluviasFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos