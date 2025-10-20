Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025

Este lunes 20 de octubre, Día de la Revolución, se realiza en Ciudad Cayalá, zona16 capitalina, el acto de inauguración de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, evento deportivo que viene realizando desde el pasado viernes 17 sus competencias.
El acto de inauguración viene en un día donde el país anfitrión celebra a lo grande los resultados de sus atletas, ya que el domingo Guatemala superó la barrera de las 100 medas, que incluye más de 50 metales de oro, otro hecho valioso para el aficionado.
En una ceremonia distinta a la que acostumbradamente se observó en ediciones pasada de los Juegos Centroamericanos, Guatemala esta vez, a falta de su máxima instalación deportiva, el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, busca innovar con si inauguración haciéndola en Ciudad Cayalá, lugar donde habrá un desfile de atletas, presentaciones artísticas, entonación de la canción oficial de los Juegos Centroamericano, mascota, colorido, historia, cultura y lo más importante, los valores deportivos en este ciclo que lleva a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.
De acuerdo a los organizadores, los atletas gozarán de una presentación artística privada.
Misa y desfile de delegaciones
Las actividades de inauguración en Ciudad Cayalá comenzaron antes de las 17:00 horas con una misa, en la cual participaron algunos atletas. Posteriormente el jaguar Balami, la mascota oficial de estas justas centroamericanas encabezó el desfile de las delegaciones el cual fue abierto al público, generando una gran emoción de los asistentes al tener de cerca a los representantes de Guatemala.
Terminado el desfile de las siete delegaciones: Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala, los atletas ingresaron a un salón donde habrá un show musico-artístico privado, de al menos una hora, posteriormente se hará el encendido del fuego de los XII Juegos Centroamericanos 2025.