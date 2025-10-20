 Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025
Deportes

Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025

En Ciudad Cayalá se hizo el desfile de las delegaciones y un show musical privado para los atletas. Se espera el encendido del pebetero.

Compartir:
Desfile de la delegación de Guatemala
Desfile de la delegación de Guatemala / FOTO: Alex Meoño

Este lunes 20 de octubre, Día de la Revolución, se realiza en Ciudad Cayalá, zona16 capitalina, el acto de inauguración de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, evento deportivo que viene realizando desde el pasado viernes 17 sus competencias.   

El acto de inauguración viene en un día donde el país anfitrión celebra a lo grande los resultados de sus atletas, ya que el domingo Guatemala superó la barrera de las 100 medas, que incluye más de 50 metales de oro, otro hecho valioso para el aficionado.

En una ceremonia distinta a la que acostumbradamente se observó en ediciones pasada de los Juegos Centroamericanos, Guatemala esta vez, a falta de su máxima instalación deportiva, el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, busca innovar con si inauguración haciéndola en Ciudad Cayalá, lugar donde habrá un desfile de atletas, presentaciones artísticas, entonación de la canción oficial de los Juegos Centroamericano, mascota, colorido, historia, cultura y lo más importante, los valores deportivos en este ciclo que lleva a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.    

De acuerdo a los organizadores, los atletas gozarán de una presentación artística privada.   

Guatemala ya tiene 50 medallas de oro en Juegos Centroamericanos 2025

El nadador Érick Gordillo y el gimnasta Jaycko Bourdet son los atletas más destacados para el país por el momento.

Misa y desfile de delegaciones 

Las actividades de inauguración en Ciudad Cayalá comenzaron antes de las 17:00 horas con una misa, en la cual participaron algunos atletas. Posteriormente el jaguar Balami, la mascota oficial de estas justas centroamericanas encabezó el desfile de las delegaciones el cual fue abierto al público, generando una gran emoción de los asistentes al tener de cerca a los representantes de Guatemala.  

Terminado el desfile de las siete delegaciones: Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Guatemala, los atletas ingresaron a un salón donde habrá un show musico-artístico privado, de al menos una hora, posteriormente se hará el encendido del fuego de los XII Juegos Centroamericanos 2025. 

Fotogalería del desfile de delegaciones 

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 | Alex Meoño

Desfile de delegaciones de Juegos Centroamericanos 2025 / Alex Meoño

En Portada

Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Ceremonia de inauguración de Juegos Centroamericanos 2025

06:10 PM, Oct 20
Guatemala se queda con el bronce del futplaya de los Centroamericanos t
Deportes

Guatemala se queda con el bronce del futplaya de los Centroamericanos

02:17 PM, Oct 20
Habilitan tres carriles en km. 24 de carretera a El Salvadort
Nacionales

Habilitan tres carriles en km. 24 de carretera a El Salvador

04:59 PM, Oct 20
Honduras vigila una onda tropical y extiende alertas en once departamentos por las lluviast
Internacionales

Honduras vigila una onda tropical y extiende alertas en once departamentos por las lluvias

05:55 PM, Oct 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridad#liganacionalSeguridad vialFutbol GuatemaltecoEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos