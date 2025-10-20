 Guatemala: 50 medallas de oro en Juegos Centroamericano 2025
Deportes

Guatemala ya tiene 50 medallas de oro en Juegos Centroamericano 2025

El nadador Érick Gordillo y el gimnasta Jaycko Bourdet son los atletas más destacados para el país por el momento.

Jaycko Bourdet es junto a Érick Gordillo los mejores atletas en primeros días de Juegos Centroamericanos 2025
Jaycko Bourdet es junto a Érick Gordillo los mejores atletas en primeros días de Juegos Centroamericanos 2025 / FOTO: Alex Meoño

El domingo, durante el tercer día de competencias de los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025, la delegación de Guatemala alcanzó sus primeras 100 medallas, además, logró llegar y superar la barrera de los 50 metales de oro.

Para este lunes 20 de octubre, donde se tiene previsto realizar la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos 2025, el medallero general indica que Guatemala encara el cuarto día de competencia con un total de 122 medallas (registro a las 12:30 horas) divididas así: 53 de oro, 39 de plata y 30 de bronce.

De los atletas que se han bañado de oro centroamericano destacan dos: Érick Gordillo de natación y Jaycko Bourdet de gimnasia artística con cuatro metales dorados por cada uno.

Asimismo, en mujeres, hay varias atletas con dos oros: María Belén de natación, Mariandrée Chacón de atletismo, Mishel Echeverría de gimnasia, Delmi Cruz e Ingrid María de los Ángeles Vela del tiro deportivo.

Guatemala alcanza sus primeras 100 medallas en Juegos Centroamericanos 2025

Conozca qué atletas se han bañado de oro durante estas justas deportivas, que tendrán mañana su ceremonia de inauguración.

Medallas de oro de Érick Gordillo

  • 100 metros dorso
  • 200 metros mariposa
  • 200 metros combinado individual
  • 400 metros combinado individual
La natación y el tiro deportivo dan varias medallas a Guatemala

Érick Gordillo ratificó su dominio y conquistó dos medallas de oro y nuevos récords en los 100 metros dorso y 400 metros combinados.

Medallas de oro de Jaycko Bourdet

  • Arzones
  • Piso
  • Salto
  • All around (general individual)
Jaycko Bourdet, el atleta que suma seis metales en Guatemala 2025

Tras dos días de iniciados los Juegos Centroamericanos 2025, el gimnasta Jaycko Bourdet es la novedad en la delegación guatemalteca.

