Los tres momentos polémicos de la fecha 15 del Apertura 2025

La fecha 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional del futbol de Guatemala ha dejado novedades en la parte alta y baja de la tabla de posiciones: Mixco es líder; y tras el triunfo de Guastatoya ante Malacateco, el "Pecho Amarillo", que es último, se puso a un punto de Comunicaciones en la lucha de no ser el peor equipo del campeonato.
Pero la fecha 15, además del empate 0-0 en el clásico, único duelo donde no hubo gol, se destacó por tener tres polémicas, las cuales han abarcado cientos de comentarios en redes sociales.
El grito de Diego Santis
Antigua G. F. C. visitó a Atlético Mictlán en horas de la tarde del sábado y se impuso 1-2 ante el cuadro miteco con goles de Óscar Santis, quien recibió una fuerte entrada que arriesgo su salud, y Dewinder Bradley.
Pero la nota negativa del partido ocurrió en el retiro de la delegación visitante del estadio La Asunción. Un video publicado en redes sociales muestra a la afición local saludando y pidiéndole una foto al seleccionado Óscar Santis, quien es resguardado por su hermano, Diego.
Y dentro del tumulto de personas, quienes por saludar a Óscar le impedían su libre locomoción hacia el autobús antigüeño, un molesto Diego Santis le pegó un grito a la afición, situación que ha sido reprobado por los seguidores en redes sociales.
Esta no es la primera vez que los Santis están en polémica. La última para la familia fue cuando Óscar cometió un insulto racista en contra de la afición de Deportivo Marquense.
Cambio de camisola
El clásico nacional no escapó de las polémicas. Al finalizar el partido, el jugador de Municipal, Aubrey David, esperó a su colega Stheven Robles e intercambió su camisola. Una acción muy pocas veces vistas en este tipo de duelos, donde existe una gran rivalidad, no solo dentro de la cancha sino fuera de ella.
La acción de estos jugadores ha encendido el ambiente dentro de la afición de Municipal, quien ha reprochado fuertemente el actuar de su futbolista.
Tenemos está clase de jugadores cagones que después de un clásico cambia camiseta con una puta blanca. Qué asco de jugador es Aubrey David. Ojalá en diciembre se vaya a la re verga de Municipal. Una muestra más que este partido Municipal lo regaló para no pisar a esos mierdas. pic.twitter.com/drw6I5PTUs— El Incondicional (@ElIncondi1936) October 20, 2025
Lanzamiento de una Virgen
En el último duelo, Malacateco-Guastatoya que se jugó en el estadio Santa Lucía, el "Pecho Amarillo" ganaba 0-1 con gol de Keyner Agustín (17).
Pero al minuto 77 ocurrió una situación polémica: El portero guastatoyano Rubén Escobar Fernández cae en su área y aparentemente lo habría provocado una serie de lanzamiento de objetos por parte de la afición local.
Mientras Escobar está tirado en la gramilla, el jugador de Malacateco Ángel López recoge del engramillado un objeto y lo devuelve a la afición, pensado que era parte de lo que habían lanzado.
En ese momento, el portero de Guastatoya se pone de pie inmediatamente y se abalanza sobre López para evitar que ese objeto llegase al público, situación que no pudo impedir.
Un video en redes sociales, tomado desde esa localidad ubicada detrás de la portería, demuestra que el objeto era una Virgen, la cual el portero guastatoyano la usa como amuleto en los encuentros y está ubicada dentro de su portería.
Al percatarse que su amuleto estaba en poder de la afición rival, Escobar intenta recuperar su pertenencia, pero la afición le recrimina el porqué se había lanzado y aparentado se agredido por la afición, a lo que el protagonista explicó que era parte del futbol.
Tras una serie de intentos por recuperar su amuleto, la Virgen, el portero visitante debió ofrecer disculpas a la afición de Malacateco para recuperarla.