Dani Carvajal critica duramente a Javier Tebas

La decisión de LaLiga de trasladar el partido entre Villarreal y Barcelona a Miami sigue generando polémica, y Dani Carvajal se ha convertido en la voz más clara de la oposición desde el Real Madrid.
El capitán blanco cargó directamente contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, por lo que considera un "incumplimiento de las normas" que afecta la igualdad de la competición. En declaraciones a RTVE, Carvajal afirmó:
Llevar este encuentro a Miami es una adulteración clarísima de la competición. No todos los equipos de LaLiga competimos en las mismas condiciones". El lateral insistió en que la justicia y la equidad deben prevalecer entre jugadores, clubes y la propia liga, algo que a su juicio no ocurre con este partido.
Denuncia "adulteración" de LaLiga
Horas después, Carvajal volvió a criticar la medida a través de sus redes sociales, en respuesta a las palabras de Tebas sobre los vídeos de RealMadrid TV:
Hola, señor Javier Tebas. Incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de RMTV lo que quiera, pero no puede obviar que esto significa saltarse las normas". El capitán concluyó su mensaje con una advertencia: "Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas tardes".
Thibaut Courtois también se sumó a la polémica, respaldando la posición de Carvajal y criticando la comparación con la NBA y la NFL, donde los cambios en calendarios son consensuados y no alteran la igualdad de condiciones. Para el guardameta, el traslado a Miami "adultera la competición y no cumple con el convenio de los jugadores".
Con estas declaraciones, Carvajal se consolida como la voz crítica del Real Madrid frente a la expansión internacional de LaLiga, defendiendo la igualdad de todos los equipos y dejando en evidencia la tensión entre los intereses comerciales y la integridad del torneo.