Christiansen visita Guatemala antes del duelo eliminatorio

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, llegó de manera anticipada a Guatemala para preparar el terreno de cara al crucial enfrentamiento del 13 de noviembre, válido por la quinta jornada de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El estratega danés arribó junto a parte de su cuerpo técnico para realizar una inspección detallada de los espacios logísticos y deportivos que utilizará el conjunto canalero. Su primera parada fue el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, donde la Selección Nacional de Guatemala disputará el encuentro como local.
Durante la visita, el técnico verificó el estado del campo, los camerinos y otros aspectos de infraestructura, además de evaluar las opciones de hospedaje y las rutas de desplazamiento del equipo. Según medios deportivos panameños, Christiansen prefiere revisar personalmente cada detalle antes de compromisos internacionales decisivos, una práctica que refleja su meticulosa forma de trabajo.
¿Dónde se hospedará la selección panameña?
Aunque aún no se ha confirmado de forma oficial, todo apunta a que la delegación canalera se alojará en un hotel de la zona 11 capitalina, decisión que el entrenador tomará tras valorar factores de comodidad y concentración para sus jugadores.
El duelo entre Guatemala y Panamá promete ser determinante. Ambos combinados están en plena lucha por asegurar un lugar en la siguiente fase clasificatoria, y los tres puntos podrían marcar una diferencia decisiva en la tabla.
Christiansen, consciente de la presión tras quedarse fuera del Mundial de Catar 2022, ha intensificado la preparación para evitar cualquier tropiezo. Su llegada anticipada no pasó desapercibida entre los aficionados chapines, que lo reconocieron mientras recorría la capital.
La visita del técnico no es un simple trámite logístico: es el primer movimiento de una estrategia que busca dejar sin margen de error a Guatemala en un duelo que podría definir el rumbo de toda la Eliminatoria.