 Christiansen visita Guatemala antes del duelo eliminatorio
Deportes

La visita silenciosa de Christiansen que inquieta a Guatemala antes del duelo eliminatorio

El misterio de la visita de Thomas Christiansen a Guatemala antes del enfrentamiento decisivo por la clasificación mundialista.

Compartir:
Thomas Christiansen, director técnico de Selección de Panamá
Thomas Christiansen, director técnico de Selección de Panamá / FOTO: EFE

El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, llegó de manera anticipada a Guatemala para preparar el terreno de cara al crucial enfrentamiento del 13 de noviembre, válido por la quinta jornada de las Eliminatorias Mundialistas de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El estratega danés arribó junto a parte de su cuerpo técnico para realizar una inspección detallada de los espacios logísticos y deportivos que utilizará el conjunto canalero. Su primera parada fue el Estadio Manuel Felipe Carrera, mejor conocido como El Trébol, donde la Selección Nacional de Guatemala disputará el encuentro como local.

Durante la visita, el técnico verificó el estado del campo, los camerinos y otros aspectos de infraestructura, además de evaluar las opciones de hospedaje y las rutas de desplazamiento del equipo. Según medios deportivos panameños, Christiansen prefiere revisar personalmente cada detalle antes de compromisos internacionales decisivos, una práctica que refleja su meticulosa forma de trabajo.

¿Dónde se hospedará la selección panameña?

Aunque aún no se ha confirmado de forma oficial, todo apunta a que la delegación canalera se alojará en un hotel de la zona 11 capitalina, decisión que el entrenador tomará tras valorar factores de comodidad y concentración para sus jugadores.

El duelo entre Guatemala y Panamá promete ser determinante. Ambos combinados están en plena lucha por asegurar un lugar en la siguiente fase clasificatoria, y los tres puntos podrían marcar una diferencia decisiva en la tabla.

Revelan cómo se distribuirán los boletos para los partidos de Guatemala ante Panamá y Surinam

Así se repartirán los boletos para los partidos de la Selección Nacional.-

Christiansen, consciente de la presión tras quedarse fuera del Mundial de Catar 2022, ha intensificado la preparación para evitar cualquier tropiezo. Su llegada anticipada no pasó desapercibida entre los aficionados chapines, que lo reconocieron mientras recorría la capital.

La visita del técnico no es un simple trámite logístico: es el primer movimiento de una estrategia que busca dejar sin margen de error a Guatemala en un duelo que podría definir el rumbo de toda la Eliminatoria.

En Portada

Arévalo expone complot que involucra a la pandilla del Barrio 18t
Nacionales

Arévalo expone "complot" que involucra a la pandilla del "Barrio 18"

02:08 PM, Oct 21
¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?t
Deportes

¿Cómo se prepara el CIV para viabilizar el paso de ciclistas?

02:17 PM, Oct 21
Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unopst
Nacionales

Arévalo responde tras señalamientos del Ministerio Público en caso Unops

01:17 PM, Oct 21
Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026t
Farándula

Ed Sheeran confirma su concierto en Guatemala para 2026

09:56 AM, Oct 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vial#liganacionalEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos