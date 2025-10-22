 Resultado Real Madrid vs. Juventus por Champions League
Deportes

Jude Bellingham da triunfo al Real Madrid frente a Juventus

Por su parte, la "Juve" suma su séptimo partido consecutivo sin conocer victoria.

Jude Bellingham marcó el gol del triunfo del Real Madrid ante Juventus
Jude Bellingham marcó el gol del triunfo del Real Madrid ante Juventus / FOTO: EFE

El partido de la tercera fecha de la Champions League entre el Real Madrid y la Juventus, disputado en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles 22 de octubre, finalizó con victoria de los anfitriones 1-0 gracias al tanto de Jude Bellingham.

El encuentro fue un duelo de alta intensidad en el que el Real Madrid tuvo las mejores oportunidades de gol. Sin embargo, no logró concretar sus opciones frente a la portería de su rival, defendida por Michele Di Gregorio.

Dominio del Real Madrid: Los 'blancos' mantuvieron una mayor posesión del balón y generaron más ocasiones de peligro. Jugadores como Mbappé y Vinícius estuvieron activos en el ataque.

A pesar de las dificultades en su liga local, el equipo italiano se mostró sólido y disciplinado en defensa, con su portero realizando intervenciones importantes para mantener el cero.

El momento clave del partido llegó al 50, Dušan Vlahović encontró un balón y se encaminó al arco con la marca de Éder Militão, quien evitó hacer penalti, pero le dejó el espacio a Vlahović para que rematara a la salida de Thibaut Courtois, que con la pierna evita la caída de su portería. El duelo seguía 0-0.

Tras ese fallo, Real Madrid reaccionó y fue mortal en su ataque elaborado al minuto 57 cuando Vinícius remató a puerta y estrelló su balón en la base del paral, pero el rebote le benefició a Jude Bellingham y el inglés no falló e hizo el 1-0, un gol que dio tranquilidad y mejor manejo de partido.

Al 71, Dušan Vlahović fue figura al detener dos remate con aroma a gol a Kylian Mbappé en primera instancia y posteriormente a Brahim Díaz. Pese a la derrota, el portero de la Juventus sale bien parado tras su tremenda actuación ante Real Madrid. 

Así marchan en la tabla 

Con este resultado, el Real Madrid sumó tres puntos y llegó a 9 puntos y se mete entre los primeros ocho puestos que dan boleto directo a octavos de final.

Mientras que la Juventus sigue sin conocer la victoria en esta fase de la Champions League (donde suma 3 puntos), e incrementa la crisis de sus últimos resultados. El cuadro italiano llegó a este duelo de Champions League sin conocer triunfo en la liga local con 5 empates y una derrota. 

La siguiente presentación en Champions League será: Real Madrid visitando al Liverpool inglés y Juventus siendo anfitrión del Sporting de Lisboa portugués.

