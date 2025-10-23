El club de la familia Messi se incorpora a los torneos AFA

Una noticia que promete sacudir al fútbol argentino llegó desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Leones FC, el club fundado por la familia de Lionel Messi, dará un paso histórico al disputar la próxima temporada en la Primera C, la cuarta categoría del sistema de torneos nacionales. Esta confirmación marca un hito para el equipo, que desde su creación ha trabajado silenciosamente en la construcción de un proyecto futbolístico sólido en la ciudad de Rosario.
Leones FC fue fundado en 2015 y tiene su predio en la comuna de Alvear, a 14 kilómetros al sur de la cabecera departamental. El club está presidido por Matías Messi, hermano mayor del capitán de la Selección Argentina, quien ha impulsado personalmente el crecimiento institucional y deportivo de la entidad. Gracias a su afiliación directa a la AFA, Leones FC podrá incorporarse al sistema de torneos oficiales sin necesidad de pasar por las divisiones más bajas, lo que representa un ingreso privilegiado y una oportunidad única para consolidarse rápidamente en el fútbol profesional.
El ambicioso proyecto de la familia Messi
Actualmente, el equipo compite en la segunda categoría rosarina, donde se ubica puntero en la Zona Permanencia. La próxima temporada en la Primera C enfrentará a rivales locales como Central Córdoba y Argentino (R), en un desafío que exige adaptación y solidez tanto en lo deportivo como en la estructura del club. Para preparar este salto de categoría, la dirigencia confía en Víctor "Chapa" Zapata, quien recientemente asumió la conducción técnica. El entrenador, con pasado en River Plate, Independiente y Vélez Sarsfield, trabaja junto a Matías Messi en la conformación de un plantel competitivo que pueda sostener al equipo en su nuevo nivel.
El proyecto de Leones FC no solo busca éxito en la cancha, sino también consolidar una identidad propia en el fútbol argentino. Con el respaldo de la familia Messi, la ilusión de un club que combina ambición deportiva y desarrollo institucional empieza a tomar forma, ofreciendo un ejemplo de cómo la pasión por el fútbol puede transformar una iniciativa privada en un referente regional. El próximo desafío será demostrar que el salto a la Primera C es solo el inicio de un recorrido que promete mantenerse en ascenso, con la misma garra y determinación que caracteriza a la familia Messi.