 Frenkie de Jong no se entrena con el Barça
Frenkie de Jong no se entrena con el Barça

A pocos días del Clásico, el mediocampista neerlandés no entrenó con sus compañeros, al igual que el danés Andreas Christensen.

Frenkie de Jong en un partido de Liga con el Barça - EFE
Frenkie de Jong en un partido de Liga con el Barça / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona continúa con su preparación de cara al esperado clásico del próximo domingo ante el Real Madrid, aunque no todo son buenas noticias para el conjunto azulgrana. Frenkie de Jong no pudo ejercitarse este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper debido a una indisposición, lo que genera cierta preocupación en el cuerpo técnico a solo tres días del duelo en el Santiago Bernabéu correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports. El neerlandés, pieza clave en el esquema de Hansi Flick, era una de las esperanzas para reforzar el mediocampo, pero su ausencia deja en duda su participación.

A la baja temporal de De Jong se suma la del defensa Andreas Christensen, quien tampoco se entrenó por una indisposición gastrointestinal que le ha impedido trabajar con el grupo durante toda la semana. Además, el técnico alemán sigue sin poder contar con los lesionados Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Pablo Páez Gavira "Gavi", Dani Olmo y el guardameta Joan García, lo que limita considerablemente las opciones del equipo en distintas líneas del campo.

De Jong no tendría problemas para llegar al Clásico

En el lado positivo, Raphael Dias "Raphinha" completó la sesión junto a sus compañeros, dando un paso importante en su recuperación tras la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda sufrida el pasado 25 de septiembre. Su regreso supone una inyección de optimismo para el Barcelona, que necesita recuperar efectivos ofensivos de cara a un partido tan exigente como el clásico. El brasileño podría entrar en la convocatoria si mantiene su evolución favorable en los entrenamientos restantes.

Antes del enfrentamiento frente al Real Madrid, el conjunto catalán realizará dos sesiones más de trabajo. Hansi Flick atenderá a los medios este sábado al mediodía, donde se espera que aclare el estado físico de los jugadores y la estrategia para el duelo en el Bernabéu. No obstante, el entrenador no podrá dirigir desde el banquillo, ya que fue sancionado con un partido de suspensión por su expulsión ante el Girona. El club ha presentado un recurso ante el Comité de Apelación con la esperanza de revertir el castigo y contar con su técnico en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Frenkie De Jong, jugador del FC Barcelona - instagram @frenkiedejong

