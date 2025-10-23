Ciudades mexicanas contarán con apoyo de Uber en el Mundial

La empresa de transporte Uber se prepara para ser un actor fundamental en la logística y movilidad durante el Mundial de Fútbol 2026 en México. Juan Pablo Eiroa, director general de Uber en el país azteca, aseguró que la compañía trabajará para aliviar el tránsito en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, anticipando la llegada masiva de aficionados y turistas que asistirán a los partidos. Según Eiroa, el objetivo es que los visitantes tengan una experiencia fluida desde su llegada a los aeropuertos hasta sus traslados dentro de las ciudades.
Para garantizar la eficiencia en el transporte, Uber y su plataforma de entrega de alimentos, Uber Eats, firmaron recientemente un convenio de colaboración con la Liga MX y la selección nacional de México. Esta alianza permitirá coordinar de manera efectiva la movilidad de los aficionados, así como mejorar la experiencia gastronómica de quienes asistan a los encuentros, un factor que los organizadores consideran clave para el éxito del torneo.
Uber colaborará estrechamente con las sedes del Mundial 2026
Eiroa destacó que la experiencia adquirida por Uber durante los Juegos Olímpicos de París 2024 servirá como base para optimizar la operación en las ciudades mexicanas. "Hemos crecido, también en conciertos en Estados Unidos; tenemos aprendizajes tecnológicos y operativos que ahora compartiremos con las sedes del Mundial", señaló. Esta preparación incluye la implementación de nuevas tecnologías y estrategias operativas para garantizar que la alta demanda de transporte durante el torneo sea atendida de manera eficiente.
La Ciudad de México, que albergará la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca el 11 de junio de 2026, será escenario de cuatro partidos, al igual que Guadalajara y Monterrey. Ante la magnitud del evento, Uber planea aumentar su flota de conductores mediante incentivos monetarios y un proceso de registro más sencillo, con el fin de ofrecer una oferta amplia que también contribuya a mantener precios accesibles para los usuarios.
El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, celebró el acuerdo con Uber, resaltando que facilitará la experiencia de los hinchas y visitantes durante el torneo. La colaboración con una empresa de alcance global como Uber refuerza la apuesta de México por garantizar una movilidad segura, eficiente y cómoda, consolidando así la reputación del país como sede confiable de eventos deportivos de gran magnitud.