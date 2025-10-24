 Erick Barrondo impone nuevo récord en marcha y gana oro
Deportes

Erick Barrondo impone nuevo récord en marcha y gana oro en los Juegos Centroamericanos

Con un tiempo de 1:23:35, Erick Barrondo establece un nuevo récord centroamericano en marcha y gana la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

Compartir:
Erick Barrondo estableció un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos - Guatemala 2025
Erick Barrondo estableció un nuevo récord en los Juegos Centroamericanos / FOTO: Guatemala 2025

La edad solo es un número cuando la disciplina y la pasión se mantienen intactas. Así lo ha demostrado Erick Barrondo, condecorado atleta guatemalteco y orgullo nacional, quien volvió a brillar al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, que se celebran precisamente en Guatemala. El marchista, símbolo del deporte guatemalteco, reafirmó su vigencia en la élite regional y su incansable compromiso con el país que lo vio nacer.

Barrondo no solo subió a lo más alto del podio, sino que también impuso un nuevo récord centroamericano en la prueba de marcha, con un impresionante tiempo de 1:23:35. Con esta marca, el medallista olímpico superó su propio registro anterior, demostrando que aún tiene mucho por ofrecer al atletismo nacional. Su logro representa no solo una victoria personal, sino también una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que buscan seguir su ejemplo.

Erick Barrondo sigue marcando historia con Guatemala

Las históricas calles de San Jerónimo, Alta Verapaz, fueron testigo de esta nueva hazaña, en la que cientos de aficionados se congregaron para alentar al campeón. Barrondo, recordado por haber ganado la primera medalla olímpica en la historia de Guatemala —la plata en Londres 2012—, volvió a escribir su nombre con letras doradas en los libros del deporte centroamericano. Su esfuerzo, constancia y humildad siguen siendo el reflejo de un atleta que nunca se rinde.

En el contexto de estos Juegos Centroamericanos 2025, Guatemala continúa dominando con autoridad el medallero general. El país anfitrión no solo ha superado las 200 medallas en total, sino que también se ha convertido en la única nación que rebasa las 100 preseas doradas, dejando muy atrás a su más cercano perseguidor, Costa Rica. En medio de este éxito colectivo, la victoria y el récord de Erick Barrondo representan la esencia del deporte guatemalteco: talento, sacrificio y amor por la patria.

Foto embed
El marchista guatemalteco Erick Barrondo en acción - ESPN

En Portada

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernaciónt
Nacionales

Arévalo resalta llegada de Villeda como ejemplo de la renovación que se impulsa en Gobernación

07:27 AM, Oct 24
Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!t
Deportes

Vuelta Guatemala 2025: ¡Y se abre, se abre la puerta de los sustos!

06:56 AM, Oct 24
Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugadost
Nacionales

Guatemala pedirá apoyo del FBI para recapturar a reos fugados

08:01 AM, Oct 24
Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025 t
Deportes

Premios intermedios de la Vuelta a Guatemala 2025

06:56 AM, Oct 24

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadEstados UnidosJuegos CentroamericanosSeguridad vialredes socialesFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos