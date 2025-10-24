Erick Barrondo impone nuevo récord en marcha y gana oro

La edad solo es un número cuando la disciplina y la pasión se mantienen intactas. Así lo ha demostrado Erick Barrondo, condecorado atleta guatemalteco y orgullo nacional, quien volvió a brillar al conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, que se celebran precisamente en Guatemala. El marchista, símbolo del deporte guatemalteco, reafirmó su vigencia en la élite regional y su incansable compromiso con el país que lo vio nacer.
Barrondo no solo subió a lo más alto del podio, sino que también impuso un nuevo récord centroamericano en la prueba de marcha, con un impresionante tiempo de 1:23:35. Con esta marca, el medallista olímpico superó su propio registro anterior, demostrando que aún tiene mucho por ofrecer al atletismo nacional. Su logro representa no solo una victoria personal, sino también una inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que buscan seguir su ejemplo.
Erick Barrondo sigue marcando historia con Guatemala
Las históricas calles de San Jerónimo, Alta Verapaz, fueron testigo de esta nueva hazaña, en la que cientos de aficionados se congregaron para alentar al campeón. Barrondo, recordado por haber ganado la primera medalla olímpica en la historia de Guatemala —la plata en Londres 2012—, volvió a escribir su nombre con letras doradas en los libros del deporte centroamericano. Su esfuerzo, constancia y humildad siguen siendo el reflejo de un atleta que nunca se rinde.
En el contexto de estos Juegos Centroamericanos 2025, Guatemala continúa dominando con autoridad el medallero general. El país anfitrión no solo ha superado las 200 medallas en total, sino que también se ha convertido en la única nación que rebasa las 100 preseas doradas, dejando muy atrás a su más cercano perseguidor, Costa Rica. En medio de este éxito colectivo, la victoria y el récord de Erick Barrondo representan la esencia del deporte guatemalteco: talento, sacrificio y amor por la patria.