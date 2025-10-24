TAD ratifica la sanción a Hansi Flick, técnico del Barcelona

El Barcelona ha recibido un duro revés tras conocer la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que desestimó el recurso presentado por el club para revocar la sanción impuesta a su entrenador Hansi Flick. De este modo, el técnico alemán no podrá ocupar el banquillo en el Clásico que se disputará este domingo en el Santiago Bernabéu, obligando al equipo catalán a ajustarse a esta situación inesperada.
Ante la ausencia de Flick, será su asistente Marcus Sorg quien asuma la dirección del equipo durante el enfrentamiento contra el Real Madrid. Además, Sorg será el encargado de ofrecer la rueda de prensa previa al partido, que se llevará a cabo este sábado en la ciudad deportiva Joan Gamper a las 12:00 CET, brindando así continuidad al trabajo del cuerpo técnico a pesar de la sanción.
Flick no podrá dirigir en el Santiago Bernabéu
La decisión del TAD ratifica lo establecido previamente por el Comité de Apelación, que había rechazado las alegaciones del Barcelona. En su recurso, el club solicitaba que se dejara sin efecto la doble amonestación que Hansi Flick recibió en los últimos minutos del partido ante el Girona, sanción que terminó derivando en su expulsión por parte del árbitro Jesús Gil Manzano.
Con esta resolución, el Barcelona se ve obligado a afrontar uno de los encuentros más importantes de la temporada sin la presencia de su entrenador principal en el banquillo, un factor que podría influir tanto en la estrategia como en la dinámica del equipo durante el Clásico. La atención ahora se centra en cómo Marcus Sorg gestionará el partido y cómo responderán los jugadores a este reto adicional.