 Barcelona convoca finalmente a Jules Koundé para el clásico
Deportes

Barcelona convoca finalmente a Jules Koundé para el clásico español

Conoce también cuáles son las novedades del Real Madrid en la convocatoria para este domingo.

Compartir:
Jules Koundé entró finalmente a la lista de convocados para el clásico español
Jules Koundé entró finalmente a la lista de convocados para el clásico español / FOTO: EFE

La presencia de Jules Koundé, que no pudo entrenarse este viernes a causa de problemas físicos, solventados tras la última sesión, es la principal novedad de la lista del Barcelona con vistas al clásico de este domingo en el Bernabéu.

La convocatoria está formada por 22 jugadores y en la misma no figura Raphael Dias 'Raphinha', a pesar de que el Barcelona confiaba en poderlo recuperar después de casi un mes de baja por un problema en el bíceps femoral.

Su baja se añade a la de los guardametas Joan García y Marc André ter Stegen, la de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, así como la del también delantero Robert Lewandoswski.

La lista del Barcelona:

  • Porteros: Szczęsny, Kochen y Aller
  • Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre y Xavi Espart
  • Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, de Jong, Bernal y Dro
  • Delanteros: Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández

Novedades en convocatoria de Real Madrid

La presencia de Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Dani Ceballos en la convocatoria del Real Madrid, son las novedades de Xabi Alonso para encarar el clásico ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con las bajas de los defensas David Alaba y Antonio Rüdiger.

Xabi Alonso recupera a sus dos laterales derechos, Carvajal y Trent, tras superar ambos sendas roturas musculares. También refuerza el centro de la zaga Dean Huijsen, ausente los dos últimos partidos por una pequeña rotura en el sóleo izquierdo, y el centro del campo Dani Carvajal, que supera una sobrecarga.

Xabi Alonso palpita su primer Clásico como técnico del Real Madrid

“Lo tenemos marcado en rojo, es un partido especial”, destacó Xabi Alonso en rueda de prensa sobre la importancia de este partido.

Carvajal cayó lesionado el pasado 27 de septiembre, cuando en el derbi madrileño en el Metropolitano sufría una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha. Días antes, el 16 de septiembre, había caído el inglés Trent, por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Junto a los cuatro regresos a la convocatoria, Xabi Alonso cambia el puesto de tercer portero, dando entrada a Sergio Mestre por Fran González, y descarta respecto a la convocatoria de la Liga de Campeones en el partido ante el Juventus, al centrocampista Thiago Pitarch.

  • Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre
  • Defensas: Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy
  • Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham
  • Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.

*Información EFE.

En Portada

Sebastián Calderón, ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Sebastián Calderón, ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

02:26 PM, Oct 25
Abogado accionará en favor de los resultados electorales de 2023t
Nacionales

Abogado accionará en favor de los resultados electorales de 2023

01:10 PM, Oct 25
Melissa podría transformarse en un huracán monstruo en el Caribet
Internacionales

Melissa podría transformarse en un huracán monstruo en el Caribe

12:17 PM, Oct 25
Guatemala ante Costa Rica por un boleto a la final de Centroamericanost
Deportes

Guatemala ante Costa Rica por un boleto a la final de Centroamericanos

11:40 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadJuegos CentroamericanosEstados UnidosSeguridad vialEE.UU.#liganacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos