Liverpool encadena su cuarta derrota consecutiva en Premier

El Liverpool atraviesa un momento crítico en la Premier League. El conjunto dirigido por Arne Slot sufrió su cuarta derrota consecutiva tras caer 3-2 ante el Brentford, que lo superó con claridad en todas las facetas del juego. A solo diez días de su enfrentamiento ante el Real Madrid en Anfield, los ‘Reds’ dejaron una imagen preocupante, mostrando fragilidad defensiva, desconexión en el mediocampo y falta de liderazgo en momentos decisivos. El abultado triunfo europeo ante el Eintracht Fráncfort parece haber sido solo un espejismo en medio de una crisis de rendimiento cada vez más profunda.
El Brentford, fiel a su estilo directo y efectivo, aprovechó al máximo sus fortalezas. Con jugadas ensayadas en los saques de banda y transiciones veloces, el equipo de Keith Andrews desmanteló a un Liverpool irreconocible. Dango Ouattara abrió el marcador tras una prolongación en el área, mientras que Kevin Schade amplió la ventaja antes del descanso luego de una pérdida de balón de Hugo Ekitike. Aunque Milos Kerkez logró descontar antes del entretiempo, el equipo visitante nunca encontró equilibrio ni ritmo. Van Dijk, errático en la marca y responsable de un penalti, simbolizó la desorganización de un equipo que parece haber perdido su identidad competitiva.
Crisis en el Liverpool
En la segunda mitad, la historia no cambió. El VAR intervino para confirmar una falta dentro del área cometida por Van Dijk, que permitió a Igor Thiago anotar el tercer gol del Brentford y sentenciar prácticamente el encuentro. Slot intentó reaccionar lanzando al campo todos los recursos ofensivos disponibles, pero apenas logró acortar distancias con un tanto de Mohamed Salah en el minuto 88, que rompió una sequía personal de seis partidos sin marcar. Aun así, la sensación final fue la de un Liverpool superado, sin ideas y con un estado anímico bajo, algo impensado para un club acostumbrado a competir al máximo nivel.
Con esta derrota, el Liverpool cae hasta la sexta posición con quince puntos, uno menos que el Manchester United, que ocupa la cuarta plaza. Los próximos compromisos ante el Crystal Palace en la Copa de la Liga, el Aston Villa en Premier y, especialmente, el Real Madrid en Champions League serán determinantes para medir la capacidad de reacción de los ‘Reds’. Mientras tanto, el Brentford, que acumula trece puntos y se ubica décimo, confirma su gran arranque de temporada pese a las importantes bajas sufridas en verano. En Anfield, en cambio, la preocupación es evidente: el equipo ha perdido la solidez y la convicción que lo llevaron a la cima del fútbol inglés.