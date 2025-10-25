 Fallece Manuel Lapuente, histórico técnico mexicano
Deportes

Fallece Manuel Lapuente, histórico técnico mexicano

Manuel Lapuente, histórico del fútbol mexicano, deja un legado de cinco títulos de liga, una Copa México y la inolvidable Copa Confederaciones 1999 con la Selección Nacional de México.

Compartir:
Fallece Manuel Lapuente, histórico técnico mexicano - FMF
Fallece Manuel Lapuente, histórico técnico mexicano / FOTO: FMF

Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol mexicano, falleció este 25 de octubre a los 81 años de edad, dejando un legado imborrable en la historia del deporte en México. Reconocido tanto por su carrera como jugador como por sus extraordinarios logros desde el banquillo, Lapuente se convirtió en una figura fundamental para clubes como Puebla, Necaxa y América, así como para la Selección Nacional, con la que alcanzó uno de sus hitos más importantes: la obtención de la Copa Confederaciones en 1999 tras vencer a Brasil en el Estadio Azteca.

Durante su etapa como director técnico, Lapuente dirigió más de 800 partidos en la Primera División mexicana y logró cinco campeonatos de liga, una Copa México y varios trofeos oficiales. En Puebla consiguió el título de la temporada 1989-90; con Necaxa encabezó una era dorada en los años noventa; y con América obtuvo el campeonato del Apertura 2002. Además, su carrera incluyó pasos por Tigres, Atlante, Cruz Azul, Tecos y Veracruz, consolidando una trayectoria de más de tres décadas en los banquillos.

Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano

Al frente de la Selección Mexicana, Lapuente tuvo dos etapas: en 1998 dirigió al equipo en la Copa del Mundo de Francia, y en 1999 logró la histórica Copa Confederaciones. Su influencia en el fútbol mexicano trascendió los entrenamientos y los partidos, ya que también desempeñó funciones directivas, como la de director deportivo de la Selección Nacional en 2010, y participó en la formación de nuevas generaciones de entrenadores, además de colaborar como comentarista y analista táctico en diversos medios.

En 2023, su trayectoria fue reconocida con un homenaje por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, y su nombre figura en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional. La noticia de su fallecimiento, confirmada por N+, ha generado múltiples reacciones en medios deportivos, redes sociales y entre exjugadores y clubes, quienes han destacado su enorme legado y su contribución al desarrollo del fútbol en México. Manuel Lapuente deja una huella imborrable, siendo recordado como uno de los entrenadores más exitosos y respetados del país.

En Portada

Sebastián Calderón, ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Sebastián Calderón, ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

02:26 PM, Oct 25
Abogado accionará en favor de los resultados electorales de 2023t
Nacionales

Abogado accionará en favor de los resultados electorales de 2023

01:10 PM, Oct 25
Melissa podría transformarse en un huracán monstruo en el Caribet
Internacionales

Melissa podría transformarse en un huracán monstruo en el Caribe

12:17 PM, Oct 25
Guatemala ante Costa Rica por un boleto a la final de Centroamericanost
Deportes

Guatemala ante Costa Rica por un boleto a la final de Centroamericanos

11:40 AM, Oct 25

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadJuegos CentroamericanosEstados UnidosSeguridad vial#liganacionalEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos