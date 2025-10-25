Fallece Manuel Lapuente, histórico técnico mexicano

Manuel Lapuente, uno de los entrenadores más emblemáticos del fútbol mexicano, falleció este 25 de octubre a los 81 años de edad, dejando un legado imborrable en la historia del deporte en México. Reconocido tanto por su carrera como jugador como por sus extraordinarios logros desde el banquillo, Lapuente se convirtió en una figura fundamental para clubes como Puebla, Necaxa y América, así como para la Selección Nacional, con la que alcanzó uno de sus hitos más importantes: la obtención de la Copa Confederaciones en 1999 tras vencer a Brasil en el Estadio Azteca.
Durante su etapa como director técnico, Lapuente dirigió más de 800 partidos en la Primera División mexicana y logró cinco campeonatos de liga, una Copa México y varios trofeos oficiales. En Puebla consiguió el título de la temporada 1989-90; con Necaxa encabezó una era dorada en los años noventa; y con América obtuvo el campeonato del Apertura 2002. Además, su carrera incluyó pasos por Tigres, Atlante, Cruz Azul, Tecos y Veracruz, consolidando una trayectoria de más de tres décadas en los banquillos.
Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano
Al frente de la Selección Mexicana, Lapuente tuvo dos etapas: en 1998 dirigió al equipo en la Copa del Mundo de Francia, y en 1999 logró la histórica Copa Confederaciones. Su influencia en el fútbol mexicano trascendió los entrenamientos y los partidos, ya que también desempeñó funciones directivas, como la de director deportivo de la Selección Nacional en 2010, y participó en la formación de nuevas generaciones de entrenadores, además de colaborar como comentarista y analista táctico en diversos medios.
En 2023, su trayectoria fue reconocida con un homenaje por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, y su nombre figura en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional. La noticia de su fallecimiento, confirmada por N+, ha generado múltiples reacciones en medios deportivos, redes sociales y entre exjugadores y clubes, quienes han destacado su enorme legado y su contribución al desarrollo del fútbol en México. Manuel Lapuente deja una huella imborrable, siendo recordado como uno de los entrenadores más exitosos y respetados del país.