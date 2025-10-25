Resultado Marquense vs. Comunicaciones por el Apertura 2025

En el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos, los "Leones Amarillos" del Deportivo Marquense recibieron a los "Cremas" del Comunicaciones durante la celebración de la décimo sexta fecha de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Guatemala, que ha dejado de momento triunfos de Mixco, Municipal y Aurora; solo pinchó el campeón Antigua G. F. C.
Ante un buen número de espectadores, quizá no el esperado dado la visita de Comunicaciones, uno de los grandes e históricos del país; se desarrolló el partido entre los dos clubes que buscaban alejarse del último lugar y no tener problemas este domingo de caer al sótano si gana Deportivo Guastatoya.
El partido comenzó muy mal para Comunicaciones porque desde el minuto tres el jugador Walter García apresuró su calentamiento, y fue hasta el minuto 7 cuando el defensor mexicano, Ernesto Monreal, se sentó en la gramilla y dio la señal que ya no podía continuar en el partido, obligando al técnico Iván Franco Sopegno practicar su primera variante cuando se desarrollaba el minuto 8.
Al 34, en una jugada dividida entre José Manuel Contreras y Marvin Ceballos, el "Moyo" terminó recibiendo una amonestación tras tirar una patada, que no impactó, a Ceballos, quien previamente lo había derribado al tomarle un pie.
El partido se ensució desde ese momento, y a la amarilla de José Contreras, el gran referente de Comunicaciones, se sumaron las expulsiones Karel Espino (36), Stheven Robles (45+1) y el asistente de Iván Franco Sopegno.
Unido a ello, Comunicaciones se fue al descanso abajo en el marcador tras el gol del defensor Elías Enoc Vásquez, quien remató de cabeza un tiro de esquina hecho por Andy Ruiz al minuto 41.
Al entretiempo, hubo una densa neblina que impedía ver de extremo a extremo los graderíos del estadio Marquesa de la Ensenada, situación que hizo demorar el reinicio del partido.
La neblina, la gran protagonista
El segundo tiempo demoró en su inicio debido a la densa neblina que afectó el estadio Marquesa de la Ensenada. Siendo las 22:16 horas, el partido dio inicio a la etapa complementaria.
Se jugaban el minuto 50, cuando de nuevo la neblina hacía imposible seguir el encuentro, por lo que hubo una pausa obligada. Tras la charla, otra vez, entre árbitros y capitanes, se decidió reanudar el juego ocho minutos más tarde, pero con la salvedad que ante una tercera vez que cayera neblina, el partido sería pospuesto y se culminaría el domingo 26 de octubre.
Cuando el cronómetro llegaba a los 70 minutos de juego, la lluvia también se hacía presente en el escenario deportivo, incrementando así las situaciones adversas a las que debieron enfrentarse los equipos.
Al final del partido, los dirigidos por Diego Vázquez se quedaron con los tres puntos y los de Iván Franco Sopegno acumularon su novena derrota en el campeonato tras jugadas 16 fecha.
Marquense llegó a 18 puntos y escaló al octavo lugar (posición de liguilla), pero depende del resultado de Achuapa, que mañana recibe a Cobán Imperial. Empate o derrota de los "Cebolleros", permitirá a los "Leones" estar en puestos de clasificación.
Por su parte, Comunicaciones se queda con 13 puntos, y si Guastatoya (12 puntos) gana mañana a Xelajú, el "Albo" será el último lugar del campeonato ya avanzadas 16 fechas de 22 que consta la fase regular.
Así va la jornada 16 del Apertura 2025:
- Mixco 2-1 Malacateco: Jeshua Urizar (21) y Rigoberto Hernández (autogol, 58) / Robin Betancourth (8)
- Municipal 4-1 Malacateco: Pedro Altán (10 y 46), John Méndez (41) y José Martínez (74) / Byron Angulo (58)
- Antigua 1-2 Aurora: Dewinder Bradley (12) / José Vivas (67) y Alejandro Galindo (76)
- Marquense 1-0 Comunicaciones: Elías Enoc Vásquez (41)
- Achuapa-Cobán Imperial, domingo 26 de octubre a las 15:00 horas
- Guastatoya-Xelajú, domingo 26 de octubre a las 17:00 horas.