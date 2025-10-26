 La Vuelta a Guatemala 2025 llega a Coatepeque
Deportes

La Vuelta a Guatemala llega a la "Ciudad de las Gardenias"

La cuarta etapa de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala partirá a las 10:00 horas de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, hacia Coatepeque, Quetzaltenango.

Compartir:
Este lunes 26 de octubre se celebrará la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025
Este lunes 26 de octubre se celebrará la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 / FOTO: Alejandro Chet

Tras recorridos 458.6 kilómetros, un total de 133 ciclistas tomarán la salida este jueves durante la cuarta etapa de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, misma que partirá de Ciudad Vieja en Sacatepéquez y que tendrá punto final en Coatepeque, Quetzaltenango.   

El maillot amarillo del líder general de la competición será portado por Cristian Muñoz del NU Colombia, quien por segundo día se apoderó de la primera posición del máximo evento del ciclismo nacional.

Será una etapa extensa, por el momento la más larga del evento, un total de 191.6 kilómetros, donde habrá tres metas volantes a la altura de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla, San Antonio en Suchitepéquez y Las Palmas en Retalhuleu.

También se disputarán dos premios de montaña que estarán a la altura de la entrada de Mazatenango y La Hulera.

Será una nueva prueba para los más de 100 competidores, quienes tratarán de dar su mayor esfuerzo y sacarle lo mejor a sus piernas para que se pueda cumplir el objetivo de terminar la largada y seguir en competencia.

El calor será muy determinante para este lunes, y jugará un papel importante en la condición física y toda la preparación mental que han hechos los competidores para encarar las etapas más complicadas de este giro guatemalteco.  

Foto embed
Altimetría de la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala - EU Digital

Los líderes de la competencia

El colombiano Cristian Muñoz (NU Colombia) es el líder general de la competición con 11:26.43 horas, y le saca una diferencia de 13 segundos a al colombiano Carlos Gutiérrez, quien es sublíder. Al tercer lugar le saca 26 segundos.

En la clasificación al mejor Sub-23, la casilla de privilegio es para el colombiano Oscar Garzón, y el competidor más cercano es el guatemalteco Melvin Torres a 2:40 minutos. 

El mejor guatemalteco es Edgar Torres sobre Melvin Torres y tiene una ventaja de 50 segundos.

Nicolás Paredes, quien ganó los últimos tres premios de montaña de los ocho que constó la tercera largada, lidera esta especialidad con 12 puntos, uno más que Jymmi Montenegro.

En las metas volante, Juan Pablo Rendón es el líder con 14 puntos, tres más que Alejandro Osorio.

El cafetero Nicolás Paredes conquista la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025

El colombiano Nicolás Paredes, del Hino-One, conquistó en solitario la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025; Cristian Muñoz del Team Nu Colombia sigue líder con el maillot amarillo.

En Portada

CC da plazo a Ejecutivo y Congreso para informar si se respetan los resultados de las elecciones de 2023t
Nacionales

CC da plazo a Ejecutivo y Congreso para informar si se respetan los resultados de las elecciones de 2023

02:08 PM, Oct 26
Arévalo anuncia una cadena nacional para este domingot
Nacionales

Arévalo anuncia una cadena nacional para este domingo

12:10 PM, Oct 26
Detienen a dos sospechosos por robo de joyas en el museo Louvre t
Internacionales

Detienen a dos sospechosos por robo de joyas en el museo Louvre

11:54 AM, Oct 26
Guatemala obtiene la medalla 300 de Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Guatemala obtiene la medalla 300 de Juegos Centroamericanos 2025

01:41 PM, Oct 26

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalReal MadridEE.UU.Seguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos