La Vuelta a Guatemala 2025 llega a Coatepeque

Tras recorridos 458.6 kilómetros, un total de 133 ciclistas tomarán la salida este jueves durante la cuarta etapa de la 64 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala, misma que partirá de Ciudad Vieja en Sacatepéquez y que tendrá punto final en Coatepeque, Quetzaltenango.
El maillot amarillo del líder general de la competición será portado por Cristian Muñoz del NU Colombia, quien por segundo día se apoderó de la primera posición del máximo evento del ciclismo nacional.
Será una etapa extensa, por el momento la más larga del evento, un total de 191.6 kilómetros, donde habrá tres metas volantes a la altura de Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla, San Antonio en Suchitepéquez y Las Palmas en Retalhuleu.
También se disputarán dos premios de montaña que estarán a la altura de la entrada de Mazatenango y La Hulera.
Será una nueva prueba para los más de 100 competidores, quienes tratarán de dar su mayor esfuerzo y sacarle lo mejor a sus piernas para que se pueda cumplir el objetivo de terminar la largada y seguir en competencia.
El calor será muy determinante para este lunes, y jugará un papel importante en la condición física y toda la preparación mental que han hechos los competidores para encarar las etapas más complicadas de este giro guatemalteco.
Los líderes de la competencia
El colombiano Cristian Muñoz (NU Colombia) es el líder general de la competición con 11:26.43 horas, y le saca una diferencia de 13 segundos a al colombiano Carlos Gutiérrez, quien es sublíder. Al tercer lugar le saca 26 segundos.
En la clasificación al mejor Sub-23, la casilla de privilegio es para el colombiano Oscar Garzón, y el competidor más cercano es el guatemalteco Melvin Torres a 2:40 minutos.
El mejor guatemalteco es Edgar Torres sobre Melvin Torres y tiene una ventaja de 50 segundos.
Nicolás Paredes, quien ganó los últimos tres premios de montaña de los ocho que constó la tercera largada, lidera esta especialidad con 12 puntos, uno más que Jymmi Montenegro.
En las metas volante, Juan Pablo Rendón es el líder con 14 puntos, tres más que Alejandro Osorio.