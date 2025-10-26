 Xabi Alonso hablará "dentro del vestuario" con Vinícius
Xabi Alonso hablará "dentro del vestuario" con Vinícius tras su enfado

El técnico madridista se quedó con lo positivo aportado por Vinícius en el clásico, y lo negativo se encarará luego.

Xabi Alonso hablará con Vinícius en el vestuario
Xabi Alonso hablará con Vinícius en el vestuario / FOTO: EFE

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, dejó pasar los momentos posteriores al clásico sin querer entrometerse en el ambiente de felicidad del triunfo ante el Barcelona con una reunión con Vinícius Jr., pero aseguró que hablará "dentro del vestuario" esta semana sobre los gestos del brasileño cuando fue sustituido.

Vinícius abandonó el césped del Santiago Bernabéu a los 73 minutos sin poner freno a un gran enfado. Tras ver que era el jugador elegido para dejar su sitio a Rodrygo Goes, dijo "siempre a mí" con los brazos abiertos mirando al banquillo, realizó aspavientos y ni se miró con su entrenador al marcharse directo al vestuario.

"Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades dentro de la plantilla y tienes que saber cómo tratar de diferente manera, pero con la misma exigencia y el mismo respeto. Así lo haremos. Ahora disfrutaremos y en su momento vamos a hablar dentro del vestuario", dijo sobre el incidente Xabi Alonso en rueda de prensa.

El técnico madridista se quedó con lo positivo aportado por Vinícius en el clásico y en unos días tratará con el jugador lo negativo para intentar que no vuelva a darse una situación similar.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido y muchas cosas buenas de Vini. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. "Son cosas que hablaremos y dentro del gran partido que ha sido, Vini ha aportado mucho para una victoria importante, merecida e incluso corta", manifestó.

El Madrid de Xabi, intocable en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu se ha convertido en un estadio inexpugnable para los rivales desde la llegada de Xabi Alonso. Seis partidos, seis triunfos. Un balance de 11 goles a favor (1.8 por encuentro) y 3 en contra (0.5 por choque). La última derrota del Real Madrid en su estadio se produjo el pasado 16 de abril, ante el Arsenal en la eliminación de la Liga de Campeones.

Con Xabi Alonso a los mandos ha derrotado a Osasuna (1-0), Mallorca (2-1), Olympique de Marsella (2-1), Espanyol (2-0), Villarreal (3-1) y Juventus (1-0). En la mitad de los partidos, en tres, Thibaut Courtois logró dejar su portería a cero.

*Información EFE.

