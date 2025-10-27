Crisis en fútbol turco: árbitros bajo la lupa por apuestas

El fútbol turco enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad de los últimos años, luego de que el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, denunciara que cientos de árbitros estarían involucrados en actividades de apuestas. Según informó el propio dirigente, de los 571 colegiados que actualmente laboran en las ligas profesionales del país, 371 tienen cuentas registradas en plataformas de apuestas y 152 estarían apostando de manera activa, una situación que ha causado conmoción en todo el entorno deportivo.
De acuerdo con el Artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, los árbitros que incurran en este tipo de prácticas pueden ser sancionados con suspensiones de tres meses hasta un año, e incluso podrían ser inhabilitados permanentemente dependiendo de la gravedad de los casos. Haciosmanoglu aseguró en conferencia de prensa realizada en Estambul que el comité disciplinario ya se encuentra revisando las pruebas y que los responsables serán sancionados conforme a los reglamentos internos de la federación.
El futbol turco a la espera de una posible sanción
"Pronto serán remitidos al comité disciplinario y recibirán las sanciones correspondientes", declaró Haciosmanoglu ante los medios, subrayando su compromiso por erradicar cualquier acto que atente contra la transparencia del deporte. La noticia ha generado un amplio debate entre dirigentes, jugadores y aficionados, quienes exigen una investigación profunda para proteger la integridad del fútbol turco, que ya arrastra antecedentes de polémicas arbitrales y sospechas de manipulación en años recientes.
En Turquía, las quejas contra los árbitros son habituales después de cada jornada, y algunos clubes han solicitado en más de una ocasión la designación de colegiados extranjeros para partidos de alta tensión. De hecho, en febrero pasado, el esloveno Slavko Vincic dirigió el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce, convirtiéndose en el primer árbitro no turco en 55 años en pitar un derbi de esa magnitud. Ahora, con este nuevo escándalo, la TFF enfrenta el reto de restaurar la confianza en un sistema arbitral seriamente cuestionado.