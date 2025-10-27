Dani Alves se convierte en predicador evangélico

El exfutbolista brasileño Dani Alves ha experimentado una transformación personal profunda y sorprendente. Tras ser absuelto de una acusación de agresión sexual que lo mantuvo más de un año en prisión, el exjugador del FC Barcelona ha encontrado en la fe cristiana evangélica un refugio y un nuevo propósito de vida. Este cambio se hizo visible recientemente, cuando Alves apareció ante los feligreses de la Iglesia Elim Girona para compartir un emotivo testimonio sobre su encuentro con Dios y su proceso de redención.
Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a un Alves distinto, sereno y conmovido, hablando con convicción ante una congregación atenta. "Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Hice un pacto con Dios", declaró el brasileño durante su intervención. El exdefensor relató cómo, en medio de sus momentos más oscuros, una persona lo acercó a la fe y lo ayudó a encontrar un nuevo camino. "En medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Ese mensajero me llevó a la Iglesia, y hoy estoy en el camino gracias a ellos", expresó con sinceridad.
La nueva vida de Dani Alves
La raíz de esta transformación espiritual se remonta a su compleja etapa judicial. Acusado en diciembre de 2022 de agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona, Alves pasó catorce meses en prisión preventiva y llegó a ser condenado a cuatro años y medio de cárcel en febrero de 2024. No obstante, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena por unanimidad tras detectar inconsistencias graves en las pruebas. A partir de entonces, el brasileño se volcó en la fe, compartiendo versículos bíblicos, reflexiones sobre el perdón y mensajes de esperanza en sus redes sociales, donde ahora se presenta como "Discípulo de Cristo Jesús".
Este renacer espiritual también coincide con una nueva etapa personal y familiar. Junto a su esposa, la modelo Joana Sanz, Alves se convirtió recientemente en padre mediante fecundación in vitro, un hecho que él mismo considera parte de su proceso de redención. Hoy, el exfutbolista parece haber dejado atrás los reflectores del fútbol para abrazar una vida de servicio espiritual. Su aparición en la Iglesia Elim Girona simboliza el capítulo más reciente de una historia de caída, fe y resurgimiento: la de un campeón que, tras perderlo todo, encontró en Dios una nueva vocación y un nuevo sentido para su vida.