 Dani Carvajal vuelve a lesionarse y preocupa al Real Madrid
Deportes

Dani Carvajal vuelve a lesionarse y preocupa al Real Madrid

El defensor español se someterá a una artroscopia y no volverá a jugar en lo que resta del 2025.

Dani Carvajal tras el Clásico ante el FC Barcelona - instagram @dani.carvajal.2
Dani Carvajal tras el Clásico ante el FC Barcelona / FOTO: instagram @dani.carvajal.2

Malas noticias para el Real Madrid. El triunfo ante el FC Barcelona (2-1) dejó alegría entre los aficionados merengues, pero también un sabor amargo debido a la nueva lesión de su capitán, Dani Carvajal. El defensor español, pieza clave en el esquema de Xabi Alonso, volvió a sufrir problemas físicos justo cuando parecía completamente recuperado de su última molestia muscular.

El club blanco emitió un comunicado oficial este lunes, en el que confirmó el diagnóstico: "Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia". Aunque el equipo no precisó el tiempo estimado de recuperación, todo apunta a que el lateral derecho estará varias semanas fuera de los terrenos de juego.

Nueva lesión de Dani Carvajal

Carvajal disputó apenas 18 minutos en el Clásico ante el Barcelona. Ingresó en la segunda mitad para reemplazar a Federico Valverde, quien abandonó el encuentro por fatiga muscular. Sin embargo, Carvajal también sería víctima de las lesiones, y seguramente ahora estará varias semanas fuera de las canchas.

Cabe recordar que este era el primer partido de Carvajal tras casi un mes de baja por una lesión en el muslo sufrida el pasado 27 de septiembre en el derbi ante el Atlético de Madrid. La nueva dolencia supone un duro golpe tanto para el jugador como para el club, que pierde nuevamente a uno de sus líderes dentro del vestuario. Su recuperación será clave para un Real Madrid que afronta semanas determinantes en LaLiga y la Champions League.

Foto embed
Dani Carvajal en el entreno del Real Madrid - Agencia EFE

